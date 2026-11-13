蔡天鳳案｜鄺港傑稱廚房見青紅蘿蔔　垃圾有湯渣及類似豬骨咁嘅嘢

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第五天自辯，提及他曾在龍尾村掉過的物品。



鄺港傑稱，他與鄺球燒過衣紙後，同晚有再回龍尾村，他仍是漫無目的地抹刀具，亦透露曾在廚房見到青紅蘿蔔，亦見廚房曾開火，但沒有深究煲內的東西是何物。他又稱那幾天在龍尾村曾掉垃圾，並留意到有湯渣、青紅蘿蔔，及一些「有啲類似豬骨咁既嘢」，亦有掉沾血手套及濕紙巾。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑稱他在龍尾村的幾天，都有扔過垃圾。(資料圖片)

鄺港傑指，其父鄺球曾叫他剪掉蔡天鳳的信用卡及鄺港的八達通。(資料圖片)

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

回龍尾村漫無目的地抹刀

鄺港傑續指，2023年2月22日與鄺球燒完衣紙後，晚上約9時有再到龍尾村，並在單位廁所內漫無目的地抹刀。鄺港傑稱他沒有見過蔡的屍首或殘肢，他曾站在廚房門口，但沒有入內。他有見到廚房的爐上有兩個有蓋的煲，爐頭曾經開火，也曾關掉。 他沒有查看煲內是甚麼，但曾在廚房鋅盤見到青紅蘿蔔，該些蘿蔔有些完整，有一些已被切開。

鄺港傑又稱，鄺球當晚也在房間和廚房之間來回，兩人和前一晚一樣，都沒有談話，他續有聽到切割聲，但沒有聽到過電鋸聲。

鄺球著剪掉蔡的信用卡及其八達通

鄺又補充，於22日的日間，曾有警員聯絡他，指他是最後一個見到蔡的人，問蔡下車的位置，他當時回應稱是大埔超級城。至2月23日，鄺港傑再乘鄺球的車往龍尾。他指蔡的身份證、信用卡等仍在單位的客廳，鄺球著他剪爛該些卡和鄺港傑的八達通。鄺依其指示照做，但沒有問為何。

垃圾內有湯渣及類似豬骨

鄺港傑又稱，他曾把一袋裝有青紅蘿蔔的黑色袋打結，然後把垃圾包好，在離開單位時，順路在村口的垃圾桶扔棄。他指，於21、22和23日都有扔棄垃圾，其中21日扔棄垃圾時，留意到有湯渣、青紅蘿蔔。此外，該些物件中「有啲類似豬骨咁嘅嘢」。

曾開雪櫃拿飲品

其代表大律師問，他當時有否懷疑豬骨是什麼，鄺回應說：「嗰一刻我無諗，因為的確係你買青紅蘿蔔時，你會買埋豬骨。」而他扔丟的物品亦包括染血手套及濕紙巾等。辯方指，龍尾單位內的雪櫃發現鄺的指紋，他回應在案發日前，曾開雪櫃拿飲品。他於2月21至23日期間，未有觸及雪櫃。

鄺港傑稱曾在龍尾村單位的雪櫃取飲品。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

未向警員提及因想保護鄺港智

他於23日中午離開龍尾村後，前往加多利山會所。警員在會所向李瑞香問話後，亦有問他，鄺港傑再指蔡在失蹤當日在大埔商場下車。其大律師Trevor Beel問他為何要這樣回應警員，鄺港傑說：「我當時想保護佢(鄺港智)。」

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