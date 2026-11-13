蔡天鳳案｜鄺港傑稱感到不安而去洗車　曾與鄺球一同到墳場燒衣

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第五天自辯，繼續講述處理蔡失蹤後的事情。



首被告鄺港傑稱，蔡失蹤後，蔡母張燕花及丈夫譚方駿均曾找他，他只曾稱載過蔡到大埔。鄺續指他翌日工作時仍覺得不安，便駕車到深水埗洗車，期間其父鄺球前來找他，他見鄺球買了衣紙，二人之後一同到將軍澳墳場燒衣。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑稱因感不安而往洗車。(資料圖片)

鄺港傑稱在深水涉洗車時，其父鄺球(圖)曾來找他，之後二人一同去燒衣。(資料圖片)

蔡天鳳2023年2月21日失蹤後，疑遭人殺害及肢解。（Abby Choi IG)

只曾稱載蔡到大埔

鄺港傑講及，2月22日早上離開龍尾村村屋後，開車接載蔡的兒子上學。被問及有否和鄺港智聯絡時，鄺港傑稱在村屋的時候，曾經和鄺港智通電話。

鄺港傑續指，於21日晚上7至10時期間，曾收到蔡丈夫譚方駿的電話，指未能聯絡蔡，鄺回應稱在同日下午把蔡接載至大埔，但不知她之後的去向。此外，蔡母張燕花在晚上11時許致電他，他亦道出相類版本。其代表大律師Trevor Beel指張早前供稱，鄺當時指蔡或和朋友去飲酒，鄺港傑否認有這樣說。鄺又稱，約半個小時後，張再致電他，由於他當時「好想逃避呢件事」，因此向張表示要睡覺，翌日再談。

與鄺球一同到將軍澳墳場燒衣

鄺之後講及2023年2月22日，即蔡失蹤第二天的事情。他稱因感到不安，因此把七人車開至洗車公司大清潔，鄺球亦到深水埗找他。他登上鄺球的車後，見到有幾袋拜祭用的衣紙。鄺球之後開車至將軍澳墳場，兩人在該處一同燒衣紙。他指，當時和鄺球沒有直接講明，但他認為是拜祭蔡。

被問及燒衣紙是否為了表示敬意，鄺稍為遲疑後稱：「係呀，燒衣紙囉。」並稱：「中國人有人過咗身，就拜祭、去憑弔。」

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