流感｜14個月大女童染甲流併發腦病變及器官衰竭　延至今日不治

衞生署衞生防護中心10月底公布，一名過往健康良好的14個月大女童感染甲型流感，併發急性壞死性腦病變及多重器官衰竭，一度留醫聯合醫院兒童深切治療部。防護中心表示，該女童延至今日（13日）不治，為本港今年第3宗兒童因感染流感而不幸離世的個案。



香港衞生防護中心。（資料圖片）

防護中心早前稱，該名14個月大女童感染甲型流感，併發急性壞死性腦病變及多重器官衰竭，一度留醫聯合醫院兒童深切治療部，情況危殆。初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，沒有接種季節性流感疫苗。

防護中心表示，香港自今年6月下旬進入流感季節，至今已持續4個多月。雖然最新監測數據顯示，整體流感活躍程度出現下降跡象，但仍高於基線水平。是次流感季節累計已錄得29宗兒童感染流感的嚴重個案，當中22宗已康復出院、2宗情況穩定、2宗情況危殆及3宗死亡。

中心總監徐樂堅提醒市民，本港現時仍處於流感季節，雖然整體流感活躍程度在過去數周已呈下降趨勢，但仍高於基線水平。上一年度的數據顯示，未接種季節性流感疫苗的兒童在感染流感後出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的約5倍。中心呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速行動。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/彭紹殷攝）

防護中心表示，本年度季節性流感疫苗接種計劃已展開約兩個月。現時公私營醫療市場疫苗供應充足，為合資格人士提供免費或資助的流感疫苗接種。為方便市民接種流感疫苗，合資格人士可於約270個公營服務點接種流感疫苗，當中包括衞生署轄下覆蓋港九新界不同地區約110間指定診所，包括全部29間繼續開放給所有6個月至2歲以下的合資格幼童接種的母嬰健康院，醫院管理局轄下的76間家庭醫學診所和38間公立醫院，以及基層醫療署轄下的45個地區康健中心、地區康健站及其接種服務點。