今日新聞8分鐘｜男子不滿賠償 拆政務中心｜中年漢旺角當街小便

黃大仙下邨火警黑煙捲半空煙霧彌漫 消防入屋發現一屍體

今日（15日）早上8時47分，警方接獲多人報案求助，指黃大仙下邨龍光樓發生火警，一個單位起火及冒出濃煙，據報一度傳出爆炸聲。消防到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於約29分鐘後將火救熄。事件中50人須緊急疏散；一名65歲婦人懷疑吸入濃煙不適。人員經初步調查，懷疑因雜物起火肇禍。消防將火救熄後，在起火單位發現一具屍體。及至傍晚近6時，仵工將遺體舁送殮房。

BIGBANG｜警設路障封十三街上落客位 人潮改新碼頭街登車

韓國天團BIGBANG今日 （13日）起在啟德主場館，舉行4場BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會，警方早前已預告，會嚴厲打擊「白牌車」。《香港01》記者在啟德體育園附近的土瓜灣現場觀察，交通警從晚上8時半起，在馬頭角道牛棚藝術村對開封路，設置單向管制路障，截停及檢查可疑車輛，並封鎖馬頭角道、十三街一帶的上落客位置，杜絕「白牌車」非法載客取酬。

演唱會散場後，由於未能在十三街一帶乘車，人潮改為步行到新碼頭街一帶登車，當中包括原本已安排網約車、操普通話的男女，兩人最後亦成功登車。警方隨即亦派員到新碼頭街封路。但仍有漏網之魚趕及在警員制止前登車，包括只掛上本地牌及掛有兩地牌、甚至三地牌的車輛，女警唯有著對方「喂！快啲快啲快啲快啲快啲唔好阻住後面呀！」

旺角鬧市藍衣男當眾小便 網民：報警捉人啦

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（14日）瘋傳一段影片，一名身穿藍色短袖上衣、黑色長褲的男子，站在旺角山東街和砵蘭街交界行人路路邊，當眾露械小便，射向上址一個黃色消防栓旁邊，藍衣男雙目緊閉，臉部通紅，不排除事前飲過酒。

現場食肆燈火通明，人來人往，包括婦孺經過現場，眾人望了一眼便離開，更有小童一臉愕然。

維港泳優悠組第4組因水流太急取消 參賽者：根本游不動

年度活動「維港泳2026」今日（15日）早上舉行。賽事最後一組「優悠組」第四組大批參加者未下水，賽事取消。據現場廣播，由於水流太急。大會表示，第四組選手未有落水，現場正有措施跟進處理，受影響人數、取消賽事的原因有待確認，稍後記者會作交代。

有完賽參賽者表示，臨到終點時水流十分急，「根本游不動」﹐一直看着K11，「好絕望」。另有代表內地大學參加全國大學生游泳錦標賽的學生表示，「游到中間搵唔到終點」。另外，有現場消息指，有泳手一度被沖到金鐘一帶海面。

不滿拆遷賠償 陝西男開挖掘機「拆」政務中心大樓

11月9日，陝西西安一名47歲男子駕駛挖掘機，破壞西咸新區灃東新城政務服務中心，現場多處建築結構損毀嚴重。

9日晚間，西安西咸新區公安局發佈警情通報，指男子已被採取刑事強制措施。網上有消息指，事件疑涉及2000萬元（人民幣，下同）的工程債務糾紛。但當地政府工作人員指，男子是因養殖場拆遷賠償不滿，遂開挖掘機破壞政務中心。

灣仔錫克教廟亮藍燈變「魔雪奇緣」 逾百人包圍打卡

【錫克廟排燈節/錫克教廟排燈節/錫克教】灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali），今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上6時半亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，更被網民大讚璀璨亮麗，恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FROZEN）的建築。由於這幕奪目藍燈海近日在網上熱傳，更有指今晚（11日）為最後一天亮燈，晚上約7時，吸引逾百人在錫克教廟對開圍觀及拍照打卡，包括不少帶齊專業攝影裝備的「龍友」，有人更專程從大埔區跨區來拍照，笑說：「靚過聖誕燈飾。」

灣仔錫克教廟員工向《香港01》表示，有關亮燈活動將維持至下周二（24日），並會在每晚約6時至10時亮燈。員工又形容，沒有預期到燈飾會吸引到大量市民前來打卡，對此感到「very happy」（十分高興），歡迎市民進廟內參觀。

江蘇油脂廠罐車爆炸致1傷 現場火光衝周邊門窗震碎

11月14日晚間，江蘇興化一企業內發生罐車爆炸事故，附近居民稱門窗被震至損壞。目前，當地應急部門確認事件中有一人受傷送醫，事故具體原因仍在調查中。

大城小檔｜旺角錶匠堅拒修贗品 豪言無錶難修理

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。旺角上海街暗藏着一間「隱世錶舖」，該鐘錶維修店店主柯先生入行逾40載，憑藉由父親傳授的精湛手藝，多年來為街坊提供維修及保養服務。

面對近年淡靜的市道與行業青黃不接的困境，這位資深鐘錶匠依然堅守「拒修假錶」的原則，並揚言會一直留在工作檯前，直到雙眼看不見為止。柯先生稱鐘錶維修技術是需不斷累積經驗，他對自己的技術充滿自信，豪言：「冇咩難搞嘅錶！如果我自己整唔到呢……佢畀第二個師傅整得到呢，我都通街拜佢做師傅！」