蔡天鳳案｜聲稱只清潔廁所因不想認曾切割蔡天鳳　鄺港傑否認其事

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(16日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續接受控方盤問。



控方盤問時質疑，鄺港傑的自辯撒謊，例如他稱在龍尾村時只在廁所清洗，因他不想承認曾切割蔡天鳳，鄺港傑即否認說法；控方另指，鄺在給弟弟的「獄中信」，曾提及蔡死前已鋪帆布，但庭上又稱在蔡死後才鋪，質疑他想掩飾早已為殺死蔡作準備。鄺再度否認。

就解僱司機阿信一事，鄺港傑聲稱為想省錢而想令阿信自己辭職，控方質疑，蔡這樣有錢，亦不在乎這些賠償。鄺港傑卻稱：「我幫屋企人諗埋。」又謂：「相信非常有錢都唔想畀啲白費嘅錢嘅。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港傑(左)稱與蔡天鳳(右)親如兄妹。(網上圖片)

鄺港傑認曾在收押期間寫信給胞弟鄺港智(圖)。(資料圖片)

控方質疑鄺港傑不想承認曾切割蔡天鳳

控方指，鄺港傑在此兩年間謹慎思考，期間考慮了DNA、指紋，鄺稱指紋等方面太深奧，他考慮的事是由開車至到達村屋的事，又指當時未有審視太多文件，但他同意案情顯示雨褸和雨靴都有其DNA，控方隨即指鄺不想承認切割蔡天鳳此等恐怖的事件，因此聲稱在廁所清洗，鄺否認。控方又指，片段顯示蔡被殺後，鄺行為舉止輕鬆自然，鄺不同意，指他當時假裝鎮定。

信中提及蔡死前已鋪帆布

控方繼而問鄺港傑，為何在給胞弟鄺港智的信中，虛構他在蔡死前「鋪靚仔啲」帆布，質疑鄺是想解釋帆布上有其指紋。鄺承認在信件撒謊，自認當時：「以為自己聰明諗得仔細，可能諗得唔夠仔細啦。」控方質疑，鄺如今改口指他在蔡死後才鋪帆布，是因為想掩飾他為了肢解蔡而有所準備。鄺否認。

控方質疑父親入伙禮物送密實袋

控方轉而問及龍尾單位傢俬佈置的事，鄺同意其父已60多歲，要自己佈置空無一物的單位。鄺同意，他第一樣為父親買的是膠箱。控方質疑，鄺港傑在IKEA買了膠箱，店裏應有其他物品新屋合用，鄺卻買了密實袋。鄺表示，他家中有很多碗筷但沒密實袋，他不知父親會不會買新的，還是取他家中的。控方指，若要送入伙禮物，不會送密實袋？鄺表示：「我唔會認為呢個係禮物囉」

否認蔡無意炒司機阿信

控方另問及蔡天鳳的司機阿信被更換一事。鄺港傑承認為了辭退蔡的司機阿信而說謊，因為：「我辭退(阿信)要畀錢，佢辭退自己唔使賠錢吖嘛。」鄺否認蔡無意炒阿信。

控方質疑急於炒司機為想與蔡獨處

控方指出，鄺辭退阿信的原因是為了取代阿信揸車，得到與蔡獨處的機會。鄺港傑否認：「no 唔係，唔同意。」又解釋若要重新請人，他要在勞工處招聘、面試，不是想像中那麼容易。控方指：「應該易過每朝6點起身？」鄺回應：「都唔係呀，早啲瞓ok嘅。」此番話引來旁聽一陣竊笑。

控方質疑省錢是謊言

控方亦指，鄺雖聲稱講大話整走阿信可以省錢，但省的其實是蔡的錢，蔡本身非常有錢。鄺就指：「我幫屋企人諗埋。」又說：「相信非常有錢都唔想畀啲白費嘅錢嘅。」

鄺港智曾以汽車要送往維修而向朋友借車。（梁偉權攝）

鄺稱有駛蔡的七人車到龍尾村

控方另問及鄺港智借車一事。鄺港傑同意胞弟問友人借車期間，他平日用來接送蔡天鳳及其子女的AA字頭七人車並無損壞，亦無送往車房維修保養。控方指，鄺因為不想經常駕駛AA車去龍尾村，以撇除關係。鄺否認，稱他事發前也經常駕駛AA車去龍尾村。

不知為何弟借車時要說謊

控方指，鄺港智在借車時謊稱AA車被送維修，鄺港傑指他相信胞弟只是用藉口借車，但他不知胞弟為何要說謊。控方進而指，鄺港傑知道胞弟在借車時說謊，用以在龍尾村毀屍滅跡的計畫一部份。鄺否認，指即使胞弟向友人表示因為父親要搬屋而借車：「佢都係借咗架車㗎，咁有咩分別呢？」

控方質疑怕說搬屋而連繫到龍尾村

控方指，若鄺港智說了為了搬屋而借車，其他人便會聯繫到鄺球佈置龍尾單位，並謂：「你哋唔想有人知道你哋同村屋有聯繫？」鄺港傑再否認，重申他有經常有駕駛蔡的AA車去龍尾單位：「咪聯繫咗囉。」

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