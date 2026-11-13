蔡天鳳案｜律師指鄺港傑找囚友送信給弟　指蔡與鄺球曾在車內講數

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，第三被告鄺港智的大律師，續以該封「獄中信」盤問鄺港傑。



律師指出，該封信是鄺港傑透過囚友帶給其弟，當中曾提及蔡天鳳當天曾與鄺球在車上單獨對談，類似「攤牌」，而他們兩兄弟則曾行開「唞氣」，他們約5至6分鐘後回到車，當時很驚慌，並要迫自己冷靜。

律師質疑信中內容詳細，認為這才是實情，鄺港傑堅稱庭上說法才是真話。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

信中提到蔡天鳳案發時曾與鄺球攤牌或講數。(Abby Choi IG)

律師指首被告鄺港傑曾托囚友送信給胞弟。(資料圖片)

信中指蔡天鳳曾要求與鄺球（圖)見面。(資料圖片)

信中又指，鄺港傑與弟弟鄺港智（圖)曾一度離開車廂。(資料圖片)

托囚友送信給胞弟

代表鄺港智的大律師安華暉盤問時指出，鄺港傑在獄中曾托囚友送信給胞弟，信中提及，蔡和鄺港智在往大埔前的車程期間，蔡和其弟用海南話溝通，期間蔡不時情緒語氣高漲。鄺同意曾寫信予鄺港智，但指：「情緒語氣高漲開始唔係真實啦喇。」他又指信中提到在Starbucks會合胞弟後的事，都是他杜撰的。

信中提及蔡準備類似攤牌或講數

安華暉又指，信件續指，七人車駛過獅子山隧道後，蔡著鄺港傑致電鄺球，問他身處何方，蔡準備「類似攤牌或講數之類」，鄺港傑稱：「我初頭作嘅版本嚟。」又再強調庭上說法才是正確，並謂：「呢張紙係我嗰時用自己嘅小聰明去踱嘅。」安華暉問他是否自認聰明，鄺港傑回應：「我唔認為係呀。」該對話引來旁聽人士的笑聲。

辯方大律師安華暉(左)揭鄺港傑曾向弟發獄中信談案情。(朱棨新攝)

信中指兩兄弟曾下車離開唞個氣

信中亦提到鄺球與蔡天鳳在車內「攤牌」，安華暉讀出內容：「期間，Abby已在車程中好激動或嬲地同Alex傾偈，唔知噏乜，但多數得Abby講」、「到達停車場後，爸車亦在，我同Alex想離開唞個氣，因Abby已轟炸咗成程車，我同Alex落車在不遠處，讓爸上車同Abby自己傾下。約5，6分鐘後我倆行近車旁，因由於習慣車內落簾私密，故此不能一眼望到車內」、「我倆已驚慌，同時逼自己冷靜」

鄺港傑稱是花了兩年時間寫的

辯方指，鄺港傑在信中細節詳盡且真實，沒可能是作的。鄺港傑反駁：「因為花咗2年同細佬傾偈，最後寫咗咁嘅嘢，2年嘅時間寫，當然係仔細啲啦，唔係2個鐘頭。」

澄清蔡沒有與鄺球在車上對話

鄺港傑指，他的車抵達停車場和父親的車也在是真的，惟更正他和胞弟沒走到遠處「唞氣」，蔡「轟炸咗成程車」也是作的，其父也沒在車內與蔡對話。他又表示，在還押的兩年多期間反覆思索：「點樣可以有一個版本令到大家個罪責可以輕啲呢，點樣可以好啲呢？」故他在1年半前寫信給胞弟，杜撰信件內容。

鄺港傑稱二人用小聰明以為這個版本好

鄺港傑又稱與胞弟數次溝通後：「用我同佢嘅小聰明，以為呢個版本係好好嘅。」直至他有律師代表並告知此版本後，其說法被指「非常愚蠢」、「幫唔到任何嘅人」，鄺才決定在庭上講真相。

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