蔡天鳳案｜鄺港傑稱想叫胞弟一同卸責父親：只是為咗呢個家

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(16日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續自辯，並接受控方盤問。



控方指根據鄺港傑的說法，他明知父親鄺球沒有殺害蔡，但在還押時寫信予胞弟「作故仔」，在信中指責父親殺人。鄺港傑同意，並指當時想法愚蠢。他續指，當時推卸予父親是：「為咗呢個家庭，以為呢個係最小損失。」

鄺港傑又認，開審後曾再去信胞弟，並叫胞弟說真相，因為：「大話係唔work㗎啦。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的座位：最高為鄺港智，中間為鄺球，最前面的是鄺港傑，三父子在庭內分三排坐。

控方質疑，鄺港傑(左)不想承認曾切割蔡天鳳(右)，才稱在單位內洗刀具。(網上圖片)

次被告鄺球，是鄺港傑的父親。(資料圖片)

第三被告鄺港智，是鄺港傑的胞弟。(資料圖片)

上周辯方盤問揭鄺港傑曾寫信給胞弟

鄺港傑上周自辯時，遭其胞弟鄺港智的代表大律師安華暉盤問，承認他在獄中曾托囚友把一封信交予其弟，當中提及父親鄺球約了蔡天鳳在大美篤停車場「講數」及與蔡在車上對話，他和弟後來見蔡倒地：「冇知覺，流咗好多血，無細心留意爸有否武器」。安華暉指這版本才是事實，但鄺港傑被盤問時推翻這信的內容，並強調：「其實係庭上面先係真實，呢張紙係我嗰時用自己嘅小聰明去踱嘅」。

重申在獄中作故仔是為了胞弟

鄺港傑今早開始接受代表控方的資深大律師郭莎樂盤問，控方再問他是否和胞弟鄺港智就辯方案情「作故仔」，構思了兩年，鄺港傑重申，信中內容是他在還押時構思出來，又稱主要目的是為了胞弟。

作故仔是為咗呢個家

控方續問，他明知父親鄺球沒有殺害蔡，但在寫信予胞弟「作故仔」的信中，指責父親殺人。鄺港傑庭上同意，並指當時想法愚蠢。他續指，當時推卸予父親是：「為咗呢個家庭，以為呢個係最小損失。」控方指，鄺改變辯護的版本，不是因為指控父親而內疚。鄺回應稱：「我被律師鬧醒。」

控方指，鄺港傑為求令自己脫罪，不顧真相。鄺回應：「我講咗事實，如果人哋認為呢個係大話，就係人哋嘅事啦。」強調已盡力道出真相。

認開審後曾去信胞弟

鄺港傑又認，他在開審後，距離現在約3星期前，他二度去信胞弟，自稱會改在庭上說真相，即指證胞弟殺死蔡天鳳，同時叫胞弟說真相，因為：「大話係唔work㗎啦。」

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