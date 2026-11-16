蔡天鳳案｜稱建圍欄但無買欄只買捆綁用品　鄺港傑指鄺球未買而已

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(16日）在高等法院續審，首被告鄺港傑被控方問及買工具建村屋圍欄的事。



鄺港傑早前供稱，他替父親鄺球購買繩索、索帶及膠紙等東西，因為其父準備在村屋外建圍欄。控方卻質疑，並未見他們買圍欄，卻買了很多用來捆綁圍欄的用品，鄺港傑稱只是其父當時仍未買圍欄，又指附近有很多人都有建圍欄，只是其父的家沒有，但他承認，一般人會先買圍欄，才買捆綁的物品。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，是鄺港傑的父親。(資料圖片)

鄺港傑指，鄺球想在龍尾村租住的村屋外建圍欄。

做手勢應在講及圍欄

鄺港傑下午續作供，繼續接受控方盤問。庭上播放在刀莊店外的片段，控方指鄺港傑做出切東西的手勢，鄺港傑指相信當時是講及圍欄。

附近住戶只有鄺球的單位無圍欄

就他供稱，鄺球表示有意在村屋外建圍欄，而鄺港傑替父購買建圍欄的物品。控方質疑，建圍欄只為美觀，未有實際需要。鄺回應：「咁佢隔離屋嗰啲圍欄都係無必要㗎，人哋都有。」又指他的單位未建圍欄，不知道是否為了美觀。鄺續指，他數次到過村屋，附近單位也有圍欄，只有鄺球村屋外沒有，謂：「對我嚟講（建圍欄）都好合理，唔會覺得奇怪。」

認正常情況會先買圍欄

控方續質疑，指他們只買了用於綁圍欄的索帶，但沒有買圍欄。鄺港傑認為，其父鄺球當時只是未買圍欄，但同意正常情況下，會先買圍欄，再買綁圍欄的物品。

膠紙有用來貼帆布

控方指，鄺港傑嘗試向陪審團解釋，為何要買捆綁的物品，而他購買的索帶或用於綁著蔡，及在處理屍體時曾被使用，鄺港傑否認說法，又指曾用膠紙在村屋單位內貼帆布，但剩餘的膠紙也可捆綁圍欄。

承認買繩時向店員講大話

控方續問鄺港傑購買繩時，曾向店員表示買繩給予小朋友使用，店員問他是否「玩童軍」，鄺當時答是。控方指鄺港傑講大話，鄺承認講大話：「係嘅，我同個sales講大話。」控方指，他在辭退蔡的前任司機時也曾講大話，鄺同意。

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，之後疑遭殺害及肢解。(Abby Choi IG)

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