蔡天鳳案｜被質疑大湯煲非家庭用　鄺港傑稱父與情婦或想開大食會

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(16日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續接受控方盤問，並問到他與父親鄺球在上海街購買廚具的事，並指他們所買的14吋大湯煲很大，一般家庭用不著，鄺港傑卻回應：「睇你點煮嘢。」又指鄺球當時有情婦，或他們想開大食會。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，是鄺港傑的父親。(資料圖片)

蔡天鳳2023年2月21日失蹤，其部份肢體事後被發現在龍尾村一村屋的湯煲內。（網上圖片)

指鄺球情婦或會開大食會

控方有問及，鄺港傑和父親鄺球案發前在上海街購買物品一事，並指涉案的大湯煲很大，一般家居不會使用到，鄺港傑回應說：「睇你點煮嘢。」又指鄺球表面上一個人住，但鄺球有一名情婦，不知他會否想開「開大食會」。

鄺球當時有指部份物品幫朋友買

他續指，到上海街時已見到女店員正推著物品，鄺球當時稱一些物品屬自用，另一些物品是替朋友購入。他未向鄺球查問哪一物品是替朋友買的。他又指，不知道該機器是什麼機器，但鄺球指該機是替朋友購買。

鄺球另有買砧板和油炸濾網

控方又問鄺球在上海街買的砧板和油炸濾網。鄺港傑稱，在龍尾單位有見到砧板，但沒有見到油炸濾網。控方引述店員作供，她指把兩項物品交給鄺球，因此鄺港傑應會見到。鄺港傑說：「太細節，唔記得啦」。

否認鄺球買碎骨機時在場

控方繼續引述店員作供，指鄺球查問碎骨機，鄺港傑回應指當時不在場，而鄺球和店員翻閱產品目錄時，他不知道產品目錄內展示什麼機。控方指，鄺港傑當時稱該機昂貴，因此他是知道是碎骨機，鄺否認說法。

控方質疑買刀以切割屍體

控方播放鄺港傑與父在上海街購物的片段，指鄺港傑做出湯煲，及疑似斬東西的手勢，鄺否認，又稱記不起幾年前的小動作。控方續指，鄺球購買一把牛肉刀和一把菜刀，鄺港傑稱當時鄺球表示替朋友購買兩刀。控方指蔡去世後，其屍體便是遭這些物品切割，鄺稱他沒有買刀，謂：「你夾硬話一齊買，我唔知點樣解釋喎」。

鄺稱購買的繩索沒有使用

控方續指，除了絞肉機，他們在當天購買的物品，也有助毀屍滅跡，鄺再回應指需考慮各物品的用途，如他購買的繩索，相信沒有被使用。但鄺同意其䐟買的手套和膠紙曾被使用。控方指，購買的索帶和在車內處理蔡的屍體有關，鄺不同意。

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