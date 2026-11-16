蔡天鳳案｜鄺港傑開審再去信胞弟　稱會指證他殺蔡：大話唔work㗎

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今日（11月16日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續出庭自辯並接受控方盤問。鄺港傑繼上周五（11月13日）承認在還押期間曾寫信予胞弟鄺港智杜撰案情、企圖將殺人責任推卸予父親鄺球後，今日在控方盤問下坦言，當時想法愚蠢，推卸予父親是「為咗呢個家庭，以為呢個係最小損失」，直至「被律師鬧醒」才決定道出真相。他又透露，在案件開審後、約3周前曾二度去信胞弟，表明會改在庭上指證胞弟殺害蔡天鳳，並勸胞弟同樣說出真相，直言「大話係唔work㗎啦」。



【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑(左)及蔡天鳳(右)。(網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

辯方大律師安華暉(左)。(朱棨新攝)

辯方上周五揭獄中信 鄺港傑推翻稱「小聰明」杜撰圖卸責予父

鄺港傑上周五（13日）自辯時，接受代表第三被告鄺港智的大律師安華暉盤問。辯方當時揭發鄺港傑在還押期間曾寫信，並托囚友交予胞弟鄺港智，信中提及父親鄺球應約與蔡天鳳在大美篤停車場「講數」，鄺球登車與蔡對話後，蔡天鳳便浴血倒地，而兩兄弟當時不在旁；信中寫道見蔡倒地「冇知覺，流咗好多血，無細心留意爸有否武器」。安華暉在庭上指出，信中所述的版本才是事實。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺港傑當庭推翻該信件內容，承認當時是與胞弟「夾口供」，直言：「其實係庭上面先係真實，呢張紙係我嗰時用自己嘅小聰明去踱嘅」。

鄺港傑解釋，他在還押2年多期間不斷苦思：「點樣可以有一個版本令到大家個罪責可以輕啲呢，點樣可以好啲呢？」，故在1年半前寫信給胞弟杜撰該版本；兩人經數次溝通後，「用我同佢嘅小聰明，以為呢個版本係好好嘅」，直至獲律師代表並向律師交代此版本後，被律師直斥「非常愚蠢」、「幫唔到任何嘅人」，他才決定在庭上講出真相。

代表控方的資深大律師郭莎樂。(湯致遠攝)

控方盤問「作故仔」動機 認推卸予父為家庭「最小損失」

鄺港傑今早接受代表控方的資深大律師郭莎樂盤問。控方追問他是否與胞弟鄺港智就辯方案情「作故仔」並構思了兩年，鄺港傑回應指是他在還押期間構思，又稱主要目的是為了胞弟。

控方續問，他明知父親鄺球沒有殺害蔡天鳳，卻在寫予胞弟「作故仔」的信件中指責父親殺人。鄺港傑在庭上表示同意，並承認當時的想法愚蠢；他續指，當時選擇推卸責任予父親，是「為咗呢個家庭，以為呢個係最小損失」。

控方指出，鄺港傑最終改變辯護版本，並非因為誣陷父親而感到內疚。鄺港傑回應指：「我被律師鬧醒」。

控方進一步質疑，鄺港傑在庭上的證供是為求令自己脫罪而不顧真相。鄺港傑回應稱：「我講咗事實，如果人哋認為呢個係大話，就係人哋嘅事啦」，並強調自己已盡力道出真相。

次被告鄺球。

二度去信勸弟講真相 「大話係唔work㗎啦」

鄺港傑又透露，直至案件開審後、即約3周前，他曾二度去信胞弟鄺港智，在信中自稱會改在庭上說出真相，即指證胞弟殺死蔡天鳳，同時勸胞弟在庭上說出真相，因為「大話係唔work㗎啦」。

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