今日新聞8分鐘｜澳女罵華男 遭起底道歉｜鄺港傑被質疑大煲非家用

薄扶林七旬婦斑馬線捱客貨車撞 飛彈倒地昏迷 警拘司機涉危駕

薄扶林置富道發生交通意外。今早（16日）上午8時許，一名73歲婦人遭一輛客貨車撞倒，當場昏迷。救援人員接報趕至現場，將傷者送往瑪麗醫院搶救，警方正在調查意外成因。

車Cam｜觀塘女童衝出馬路險捱撞 Cam車司機響號 網民：遲早一鑊

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段「車Cam」，顯示昨日（14日）中午12時許，Cam車沿觀塘協和街右轉入月華街時，一名女童本身站在馬路，以為無車經過，於是衝出馬路，相信想前往對面行人路，Cam車司機立即響號，女童立即停步避車。事件中，無人受傷。

網紅潘巧賢涉助蔡天鳳前夫潛逃 上訴被駁回 潘須即時入獄6個月

名媛蔡天鳳被發現遭肢解殺害後，網紅潘巧賢涉協助蔡的前夫鄺港智(Alex)潛逃，被裁定串謀妨害司法公正罪罪成，被判囚6個月。她早前就定罪和判刑提出上訴。代表潘的大律師早前陳詞，指潘先被朋友「Ivy」 誤導，以為「Alex」是正經生意人，又指潘所涉程度較輕，刑罰應下調。

暫委法官張潔宜今（16日）下判辭，駁回潘的兩項上訴，獲准保釋等候上訴的潘，須即時服刑6個月。

蔡天鳳案｜被質疑大湯煲非家庭用 鄺港傑稱父與情婦或想開大食會

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(16日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續接受控方盤問，並問到他與父親鄺球在上海街購買廚具的事，並指他們所買的14吋大湯煲很大，一般家庭用不著，鄺港傑卻回應：「睇你點煮嘢。」又指鄺球當時有情婦，或他們想開大食會。

黃大仙致命火警記招民政專員笑容惹議 民政：禮貌示意無其他含意

黃大仙下邨龍光樓11月15日早上發生奪命火警，消防員將火救熄後在起火單位內客廳發現一具燒焦女屍。警方與消防同日召開記者會交代詳情，黃大仙民政事務專員賀穎君亦在場，其後有網民於社交平台發布截圖，質疑賀穎君的表現，批評她於記者會開始前合照及完場時面露笑容，其間亦未就事件作任何發言。

澳洲白人女司機罵華裔男｢滾回中國、髒東西｣ 遭起底後道歉

澳洲墨爾本霍索恩區（Hawthorn）一處停車場近日發生一宗種族歧視事件。一名白人女司機與一名已在澳洲生活近30年的華裔男司機因切線問題爆發爭執，女司機在影片中對着車窗反覆辱罵「滾回中國」（go back to China）。

然而，當旁觀者直斥其行為是「種族主義」時，她竟當場回應：「是的，我就是。」影片在網上瘋傳後，該女子公開道歉，堅稱自己「絕不是種族主義者」，但其前後矛盾的態度引發網民強烈不滿。

夏寶龍突南下聽匯報惹關注 料涉宏福苑問責或五年規劃

中央港澳辦主任夏寶龍今日（15日）再度南下深圳，同以中央港澳工作領導小組副組長的身份，聽取「有關工作情況」匯報，官方未有透露具體匯報事情及會見人員。根據憲報及港府新聞公佈，未有提到同日特首或問責官員赴深圳。宏福苑火災一周年前夕，加上有份提名及選出特首的選委會，周日（22日）將舉行選舉，政圈關注中央關心的「有關工作情況」所謂何事。有熟悉港澳辦的學者表示，夏寶龍加強對香港調研是恆常化活動，料可能與宏福苑火災問責及改革工作有關，「中央可能想聽聽特區政府處理問責改革有咩睇法，反應如何呢」，甚至五年規劃亦可能是匯報項目。至於明年特首選舉，料暫未列入公開匯報的事宜。

黃仁勳辭職｜英偉達兩大股東致函董事會 促保留黃仁勳回歸選項

英偉達（Nvidia）兩名主要股東11月13日致函董事會，要求在黃仁勳因婚外情醜聞辭職後，勿倉促遴選新人，並保留黃仁勳回歸的選項。