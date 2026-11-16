皇崗口岸跣胎撞牆　的哥睹行家「打白鴿轉」　專家促加快鋪防滑砂

新皇崗口岸開通逾一個月，公共運輸交匯處早前先後有直通巴士及的士懷疑因路面防滑不足，導致「跣胎」意外撞牆。記者今（16日）到新皇崗口岸公共運輸交匯處觀察，發現巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑，的士駛經路面時會發出刺耳的「唧唧聲」，有專家推斷路面表面較粗糙的部分為已經加鋪防滑鋼砂，路面表面較光滑的部分則尚未加鋪。



有的士司機表示，口岸大部份路面都非常光滑，斜路轉彎駛進落客區的路段更「零舍跣」，一旦開得過快非常容易失控，又提到早前親眼目睹有的士在天雨路滑下，懷疑因重煞後失控「打白鴿轉」自炒，認為政府應盡快在相關路面，特別是轉彎位置鋪設防滑物料，以防再發生交通意外。



路政署早前回覆指，較早前已在所有跨境巴士停泊處及附近的出入口急轉彎路段加設了路面防滑物料，並於本周初在交匯處其他路段展開加設防滑物料工程，並預期可於短期內完成。



新皇崗口岸巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，而的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑。（夏家朗攝）

公共運輸交匯連環跣胎 曾被指路面不夠防滑

新皇崗口岸開通自上月12日開通至今逾一個月，口岸的公共運輸交匯處曾被反映路面不夠防滑，早前先後有直通巴士及的士「跣胎」意外撞牆。

有直通巴司機報稱疑因「跣胎」撞牆。（馬路的事討論區／工友）

網上流傳一輛的士亦疑「跣胎」意外撞甩車頭揼把，上載者指於11月14日發生。（hkbeartaxi9@threads）

巴士站上落客、轉彎位路面粗糙 的士上落客位路面光滑

記者今（16日）到新皇崗口岸公共運輸交匯處觀察，發現巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑，的士駛經路面時會發出刺耳的「唧唧聲」。

新皇崗口岸巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，而的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑。（夏家朗攝）

新皇崗口岸巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，而的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑。（夏家朗攝）

專家：較光滑路面尚未加鋪防滑鋼砂

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培推斷，表面較粗糙的路面為已加鋪防滑鋼砂，較光滑的則尚未有加鋪。他估計因皇崗口岸的建設未必採用香港鋪設物料的做法，未有在接客區路面加重防滑砂及做好排水設計，導致路面濕滑時車輛容易跣胎，但路政署在部份通道重鋪防滑物料後，路面狀況確有改善。

有司機反映口岸其他樓層亦有「跣胎」問題

李耀培續指，有其他司機反映，口岸其他樓層如私家車落客區等亦有車輛因防滑問題致「跣胎」，業界已向政府反映意見，並引述路政署回覆指將在交匯處其他路段展開加設防滑物料工程。他期望路政署可加快在地面鋪設防滑鋼砂的工程，避免交通意外再發生。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培推斷，路面表面較粗糙的部分為已經加鋪防滑鋼砂，而路面表面較光滑的部分則尚未有加鋪。（夏家朗攝）

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。（資料圖片 ）

的士司機：斜路轉彎「零舍跣」 曾睹行家打白鴿轉自炒

的士司機崟先生向記者稱，口岸大部份路面均非常光滑，「滑住去，面頭有陣油咁」，並指斜路轉彎駛進落客區的路段「零舍跣」，一旦開得過快非常容易失控，即使落煞車亦無太大作用，仍然會「㗾㗾聲跣住去」，又指在其他口岸未遇過這種跣胎的情況，的士台也有通知司機駛經時要小心及慢駛。

近日在天雨下，公共運輸交匯處先後有直通巴士及的士「跣胎」意外撞牆，崟先生早前也親眼目睹有的士在天雨路滑下，懷疑因重煞後失控「打白鴿轉」自炒，認為政府應盡快在相關路面，特別是轉彎位置鋪設防滑物料，以防交通意外再次發生。

的士司機崟先生指，口岸大部份地面都非常滑，一旦開得過快非常容易失控。（張智浩攝）

的士站位置疑未加鋪防滑物料。（夏家朗攝）

翻查資料，新皇崗口岸公共交匯處並非首次被指路面防滑性能欠佳。今年9月演練期間，《香港01》曾接獲兩間專營巴士公司的司機反映，稱口岸公共運輸交匯處的巴士線所用的物料疑似不夠防滑，演練期間多次發生巴士「推頭」或「甩尾」情況，路政署事後在部份混凝土路面鋪設防滑物料。

路政署：正展開加設防滑物料工程 預期短期內完成

路政署早前回覆指，當局較早前在所有跨境巴士停泊處及附近的出入口急轉彎路段已加設了路面防滑物料，並於本周初在交匯處其他路段展開加設防滑物料工程，並預期可於短期內完成。