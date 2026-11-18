名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月17日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第7天出庭自辯，並繼續接受控方盤問。控方質疑鄺港智在車內襲擊蔡天鳳時，駕車的鄺港傑既無停車亦無出言阻止；鄺港傑解釋當時自己「仲驚緊，兩個都屋企人，都唔知發生乜事」，並指「如果一個走咗，一個未走，唔知點先可以保護佢」。



此外，鄺港傑在庭上哽咽剖白昔日寫信「作故仔」卸責予父親的原因，指因胞弟年紀尚輕而父親年紀已大，「如果要抉擇，就咁樣去選擇」，但強調無論是信中或庭上版本，自己均沒有動手。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

19分鐘車程未停車阻止 鄺不認同夠時間冷靜作反應

鄺港傑昨日繼續作供並接受代表控方的資深大律師郭莎樂盤問。控方指出，根據鄺港傑的說法，蔡天鳳遭鄺港智襲擊後倒下，當時駕車的鄺港傑大可以在小路停車並阻止鄺港智；鄺港傑同意當時並沒有停車。

控方又指出，鄺推算蔡天鳳約於下午2時44分遇襲，而鄺港傑駕駛的七人車於下午3時03分駛抵大美督停車場，兩者相距19分鐘。控方直指鄺港傑雖聲稱當時感到震驚，但這段時間已足夠讓他冷靜下來並就事件作出反應；鄺港傑在庭上反問：「真係咩？真係10幾分鐘就完晒咩？」，並指控方的推斷或許適合其他人，但他本人並非如此。

資深大律師郭莎樂代表控方。（方承恩攝）

被質疑關心2人應阻止 鄺：「一個未走，唔知點保護佢」

鄺港傑在盤問下亦同意，當時沒有開口叫鄺港智停手，因為自己「仲驚緊，兩個都屋企人，都唔知發生乜事」。控方隨即質疑，若他關心二人，便更應該加以阻止；鄺港傑回應：「兩個都屋企人，如果一個走咗，一個未走，唔知點先可以保護佢，當刻有咁諗過」，並強調當時思緒非常混亂。控方指鄺港傑在該19分鐘車程內沒有停車，而是直接駛往停車場與父親鄺球會合，是因為這正是他們的計劃；鄺港傑在庭上否認。

涉案七人車。

已是成年人但依賴鄺球「交晒畀佢」？

鄺：生活優哉遊哉 未接觸此類嚴重情況

就鄺港傑早前供稱鄺球在停車場內曾觸摸蔡天鳳，似乎在查看她是否已經去世，鄺港傑昨日在庭上補充，自己在停車場內沒有與鄺球對話，並解釋：「我交晒畀佢（鄺球），佢係我依賴」。控方指出鄺港傑已是成年人，鄺則表示自己被捕前的生活「優哉遊哉」，從未接觸過此類嚴重的情況。

控方進一步指出，鄺港傑沒有向鄺球查問蔡天鳳是否死去，是因為他們早已計劃在駛入村屋的車程途中由鄺港智殺害蔡天鳳，而在停車場會合的目的，正是為了讓鄺球在該處確保蔡天鳳已經死亡；鄺港傑在庭上全盤否認。

鄺港傑(左)及蔡天鳳(右)。(網上圖片)

被質疑三人在停車場不可能沒對話

鄺港傑：件事本身就難以置信，所以你難以置信係啱

控方亦指，正常情況下，鄺球在停車場應該著鄺港智下車；鄺港傑回應：「件事本身就唔正常」，指控方的說法是以正常人角度出發，而且「好似定格咁」。控方再指，他與鄺球及鄺港智三人在停車場內完全沒有對話根本不可能；鄺港傑堅稱屬實，並指：「件事本身就難以置信，所以你難以置信係啱」。

鄺港傑又重申，在車上沒有親眼見到鄺港智毆打蔡天鳳，亦不知道是如何造成她的傷勢。控方指出，若果是鄺港智殺死蔡天鳳，其衣物必定會染上血跡；鄺港傑回應指，同意有此可能性，但強調當時看不到鄺港智的衣物上有血。

控方直指鄺港智事後更衣正是因為衣物染血，鄺港傑對此予以否認，聲稱：「因為佢嗰20、30分鐘係喊到崩潰，汗啊，眼淚咁樣」，指胞弟是因為眼淚弄濕了衣物才需要更衣。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

被質疑在龍尾村神態正常 鄺港傑：強裝冷靜

控方盤問時亦問及大埔龍尾村屋外的情況，指出根據閉路電視片段，鄺港傑將七人車駛抵村屋外時神態看來完全正常；鄺在庭上確認，解釋自己當時正在強裝冷靜。控方再指，車內剛發生恐怖事件，但片段拍得鄺下車後伸展身體；鄺回應指：「無矛盾㗎」。

控方指出，鄺港傑在片段中曾就膠箱比劃量度位置；鄺在庭上否認，反指自己當時不知所措。控方續問，當時他們竟然剛好準備好膠箱；鄺回應指父親鄺球當時正在搬屋，自己對此並不感到意外。

此外，片段錄得有人說出：「不如你上埋、你上埋」，鄺在庭上稱已不記得自己有否說過這番話。控方質疑，根據鄺的說法理應是由鄺球指揮行動，但片段看來卻顯示是鄺港傑在給予指示；鄺回應指，即使該句話確是出自其口，亦不算是指示。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

一生中最戲劇性事件卻不記得細節 鄺：每1秒嘅嘢，唔記得

鄺港傑又指，鄺球當時曾經上車，期間自己看見蔡天鳳躺在車廂地上，但未有見到她流血。控方追問鄺港傑其後亦有上車，當時看見甚麼；鄺回應指現時已經不記得。控方質疑此事理應是他一生之中最戲劇性的事件，他竟然不記得；鄺在庭上強調只記得大約發生的事情，但「每1秒嘅嘢，唔記得」。

控方繼續就片段中的動作盤問，指出鄺港傑曾進入司機位，協助父親及胞弟固定蔡天鳳的屍體，鄺予以否認。鄺又指，自己當時極有需要故作冷靜致電母親李瑞香，他同意大可以在車廂內打電話，但當時自行決定下車致電。

鄺在盤問時同意，曾經指示鄺港智「扮食煙」，指揮對方如何「扮冷靜」，解釋當時胞弟「成個人呆下呆下，都唔知做乜」。控方又指出，鄺港傑在片段中曾展露笑容；鄺在庭上稱當時微笑是為了強裝鎮定，直言：「唔扮傾偈，會好奇怪」，而他當時亦嘗試著鄺港智一同假扮冷靜。

警方重案組到龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

龍尾村外舉「6」手勢 主控指加多利山值6000萬

鄺港傑：「好好嘅想像力」

控方再問及鄺港傑在片段中曾說出：「嗰重點係6呀嘛」，追問有何含意；鄺回應指當時已語無倫次，稱：「可以係 seven，eight」。控方進一步追問，涉案加多利山單位價值約6,000萬元，而他在片中說出「6」字並同時做出「6」的手勢；鄺在庭上形容控方「好好嘅想像力」。

大批探員到死者加多利山寓所搜證。（梁偉權攝／資料圖片）

否認謀財害命及協助肢解烹屍 稱雨褸膠紙屬「就地取材」

控方直指鄺家謀財害命，事前租屋及購物均屬計劃的一部分。鄺港傑對此予以否認，指「並無謀殺去賺錢，呢個係事實」，反指只因發生命案，控方才將事發前一兩個月的大大小小細節「make up 埋一個故仔」，並質疑控方連他購買螺絲批亦指為行兇之用。控方隨即澄清並無就螺絲批進行盤問；鄺聞言澄清：「我清楚記得你冇講過螺絲批，你講買嘅所有嘢」，並強調：「我冇目擊過 Abby 遺體同任何殘肢」。

控方指出，警方在案中共檢取兩件雨褸、兩對雨靴，甚至兩個面罩，鄺在庭上強調自己未有使用面罩。控方續質疑涉案多項物品均有助處理蔡天鳳的屍體；鄺在庭上形容當時是「就地取材」，直言：「我買嗰時唔知道呢啲事情，唔會諗係咁用」。

控方最後指出，鄺球年逾60歲且心臟曾接受手術，鄺港傑雖然體型略胖但較鄺球強壯，因此鄺港傑當晚返回龍尾村協助父親，並一同肢解及烹煮蔡天鳳的屍體；鄺港傑在庭上對此堅決否認。

哽咽解釋寫信卸責予父因「細佬仲後生」

重申無動手：兩個版本我都無事

鄺港傑在其代表大律師代表大律師Trevor Beel覆問時，談及還押期間寫信杜撰案情一事，鄺港傑承認曾虛構信件內容以求保護胞弟並令其脫罪，因此將殺人責任歸咎於父親。他在庭上哽咽道：「嗰時點解咁諗，係因為細佬仲好後生，咁爸爸就…...大年紀喇，咁如果要抉擇，就咁樣去選擇」，但最終他決定在庭上講出真相。

鄺港傑最後亦在庭上直言：「本身版本又好，真相又好，我唔知呢件事發生，我冇動手，兩個版本都好，我都係無事㗎，我都係冇做過㗎。」

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑作供一文看清