香港壽司郎昨日（17日）起舉辦聯乘人氣日本動畫《咒術迴戰》的主題活動，推出多款聯乘餐點，其中在店內點黑芝麻千層蛋糕，會附送聯乘限定《咒術迴戰》人物透明收藏卡。



活動舉行首日即有網民於社交平台發布影片，影片中壽司郎一分店有兩枱顧客共點10多碟黑芝麻千層蛋糕，擺滿兩張枱，最後未有把蛋糕吃掉或「打包」帶走便結賬離開，大部份蛋糕更是原封不動，有網民質疑他們為收集動漫精品浪費食物。《香港01》正就事件向香港壽司郎查詢。



香港壽司郎昨日（17日）起舉辦聯乘人氣日本動畫《咒術迴戰》的主題活動，有網民發布影片，指有顧客狂點10多碟黑芝麻千層蛋糕，擺滿兩張枱，卻未有食完，大部分蛋糕更是原封不動，質疑他們為收集精品浪費食物。（threads@boyinblueb）

香港壽司郎昨日（17日）起舉辦聯乘人氣日本動畫《咒術迴戰》的主題活動，有網民發布影片，指有顧客狂點至少10碟黑芝麻千層蛋糕，擺滿兩張枱，卻未有食完，大部分蛋糕更是原封不動，質疑他們為收集精品浪費食物。（threads@boyinblueb）

香港壽司郎自昨日（17日）起，聯乘人氣日本動畫《咒術迴戰》舉辦主題活動，推出多款聯乘餐點，其中在店內點黑芝麻千層蛋糕，會附送聯乘限定《咒術迴戰》人物透明收藏卡。這套收藏卡共5款，款式隨機。

香港壽司郎自聯乘人氣日本動畫《咒術迴戰》舉辦主題活動。（壽司郎FB圖片）

聯乘首日即有網民於社交平台發布影片，據影片所見，在壽司郎其中一分店內，有兩枱顧客共點了10多碟黑芝麻千層蛋糕，擺滿兩張枱，顧客卻未有食完，大部份蛋糕更是原封不動地遺留在枱面。有網民質疑該些食客疑為收集收藏卡浪費食物，「我知香港壽司郎聯乘咒術迴戰好吸引，但咁浪費食物是會被詛咒的」。

該網民留言再發布另一影片，指店員曾與涉事顧客溝通，最後兩枱顧客離開，店員最後無奈收拾。影片引發網上熱議，有人分享早年為聯乘精品光顧壽司郎，當時有食完所有甜品；也有網民指顧客可向店員表明「只要卡唔要食物」，以免浪費。

香港壽司郎自聯乘人氣日本動畫《咒術迴戰》舉辦主題活動。（壽司郎FB圖片）

香港壽司郎聯乘人氣日本動畫《咒術迴戰》舉辦主題活動，推出多款聯乘餐點，其中在店內點黑芝麻千層蛋糕，會附送聯乘限定《咒術迴戰》人物透明收藏卡。（香港壽司郎FB截圖）