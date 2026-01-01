壽司郎1.1聯乘CHIIKAWA推限定周邊　粉絲天未光排隊　網民稱誇張

【壽司郎/sushiro/CHIIKAWA】2026年元旦，連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，將黃大仙店、天水圍T Town店、銅鑼灣店變身限定主題店，並推出壽司造型毛絨掛飾、手機掛繩等周邊產品。於清晨5時前，天水圍分店已有小量市民排隊，有網民留言：「有冇咁誇張？」



天水圍分店變身限定主題店 內部見CHIIKAWA裝飾

有市民今晨（1月1日）在社交平台發文，顯示5時前抵達壽司郎天水圍T Town分店外，已有數名粉絲在排隊，未知排首位的什麼時候開始排。發帖者也透過門縫，拍攝作為限定主題店之一的天水圍店內佈置，可見部份牆身飾有CHIIKAWA圖案。此外，門口也擺有告示牌，展示可以換取的周邊產品。

對於CHIIKAWA粉絲天未光就排隊，不少留言網民認為「好癲.. 」、 「Crazy !!!」。有人問：「你地嘅時間成本咁唔值錢？」

不過，同為限定主題店的銅鑼灣分店，清晨未見有市民排隊。

CHIIKAWA官方周邊帳號今（26日）在X（前身Twitter）公布，香港壽司郎將於明年1月1日至1月31日聯乘CHIIKAWA，並推出款周邊產品。（X／@chiikawa_kouhou）

堂食或外賣消費滿150元 可加購聯乘產品

CHIIKAWA官方周邊帳號早前公布，香港壽司郎將於1月1日至1月31日聯乘《CHIIKAWA》，除3間分店化身成限定主題店，另推出多款周邊產品，包括99元壽司碟；129元壽司造型毛絨掛飾，分別是三文魚壽司、玉子壽司等；手機掛繩及掛飾有3款，每款79元；39元萬用矽膠夾；49元手機支架。

顧客堂食或外賣消費滿150元，即可以以加購價購買聯乘產品。

消息公布後半小時，壽司郎應用程式被指一度失靈，無法訂枱。(threads)

公布消息半小時 訂枱App一度失靈

而在壽司郎上月26日公布消息後半小時，多名網民指壽司郎應用程式一度失靈，無法訂枱。記者同日下午，曾嘗試透過應用程式預約1月1日的二人座位，並翻查15間分店可供預約的時段，發現其中14間預約爆滿，包括銅鑼灣廣場二期店、香港仔利港商場店、黃大仙店等，只有一間分店可預約一個時段。