壽司郎1.1聯乘CHIIKAWA　設3限定主題店　壽司造型掛飾等周邊一覽

【壽司郎/sushiro/CHIIKAWA】連鎖集團壽司郎明年1月1日聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，黃大仙店、天水圍T Town店、銅鑼灣店化身成限定主題店。於各間分店消費滿150元，可以加購周邊產品，包括壽司碟、壽司造型毛絨掛飾、手機掛繩等。現時透過壽司郎應用程式預約1月1日的二人座位，15間分店中有14間已經預約爆滿。



CHIIKAWA官方周邊帳號今（26日）在X（前身Twitter）公布，香港壽司郎將於明年1月1日至1月31日聯乘CHIIKAWA，並推出款周邊產品。（X／@chiikawa_kouhou）

壽司郎於11月18日至12月22日聯乘格鬥遊戲《小朋友齊打交》，將三間指定分店打造成限定主題店，並推出限量周邊產品及期間限定美食，深受市民歡迎。

CHIIKAWA官方周邊帳號今（26日）在X（前身Twitter）公布，香港壽司郎將於明年1月1日至1月31日聯乘《CHIIKAWA》，屆時三間分店化身成限定主題店，分別是黃大仙店、天水圍T Town店、銅鑼灣店。

壽司郎另推出多款周邊產品，包括99元壽司碟；129元壽司造型毛絨掛飾，分別是三文魚壽司、玉子壽司等；手機掛繩及掛飾有3款，每款79元；39元萬用矽膠夾；49元手機支架。顧客堂食或外賣消費滿150元，即可以以加購價購買聯乘產品。

壽司郎今（26日）在社交媒體透露，將於明年1月1日聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA。（Instagram截圖）

記者翻查15間分店在1月1日可供預約的訂枱時段，多個時段都顯示無法預約。

壽司郎今早公布與CHIIKAWA聯乘後半小時，多名網民指壽司郎應用程式一度失靈，無法訂枱。記者今午2時許，嘗試透過應用程式預約1月1日的二人座位，並翻查15間分店可供預約的時段，發現其中14間預約爆滿，包括銅鑼灣廣場二期店、香港仔利港商場店、黃大仙店等，只有一間分店可預約一個時段。