壽司郎CHIIKAWA｜天水圍限定店逾200人排隊　粉絲稱吸引留港消費

【壽司郎/sushiro/CHIIKAWA】2026年元旦（1日），連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，推出3款壽司造型毛絨掛飾、手機掛繩、壽司碟等周邊產品。黃大仙、天水圍T Town及銅鑼灣分店更會改為限定主題店。



天水圍T Town分店開店前已排起逾200人長龍，有天水圍街坊指周末較多人北上消費，但今天的人流明顯較多，證明聯乘活動有助吸引大眾留港消費、刺激本地飲食業。有卡通的粉絲成功換購兩隻公仔，表示會再次到訪，冀儲齊3款公仔。



2026年元旦（1日），連鎖集團壽司郎聯乘人氣日本卡通角色CHIIKAWA，部分分店變成其限定主題店，其中天水圍T Town分店早上已有不少市民排隊等候壽司郎開門營業。（賴卓盈攝）

開店前半小時 過百人門外守候

於壽司郎消費滿$150元，無論堂食或外賣，均可加購CHIIKAWA精品。黃大仙、天水圍T Town及銅鑼灣分店今日變為CHIIKAWA限定主題店，

其中天水圍T Town分店，店內牆紙印有大量CHIIKAWA公仔。店舖早上10時半起營業，開門前半小時，店外已有約百人聚集。店方分開堂食及外賣隊伍，至11時堂食隊伍派出逾200張籌，另有50多人輪候買外賣。店外大量市民聚集，店員不時呼籲眾人靠邊輪候，避免阻礙其他行人。

壽司郎黃大仙、天水圍T Town及銅鑼灣分店今日（1日）變為CHIIKAWA限定主題店，市民消費滿$150元，無論堂食或外賣，均可加購CHIIKAWA精品。其中天水圍T Town分店，店內牆紙印有大量CHIIKAWA公仔。（賴卓盈攝）

天水圍街坊指周末多人北上 今日人流明顯較多

有天水圍街坊為加購聯乘精品，今早9時到分店外，獲派堂食20號籌。喜歡角色兔子（うさぎ，Usagi）的她最希望加購毛絨掛飾，將會留作紀念或贈予朋友。她形容平時T Town商場人流較少，周末亦有不少人北上，今日人流明顯增多，認為此類聯乘活動有助刺激本地消費。

好多後生仔都鍾意，又肯消費，希望可以搞多啲。 天水圍街坊

不少市民在壽司郎天水圍分店店外聚集，店員不時呼籲市民靠邊輪候，避免阻礙其他行人。（賴卓盈攝）

食客稱聯乘活動有助刺激消費

關小姐約9時30分左右到，指今天壽司郎比以往多人光顧，「今朝一起身已經見到…… 都差唔多打晒蛇餅」。她表示很喜歡CHIIKAWA系列，推廣期內會再來一次。

她指不擔心「黃牛黨」炒賣，如排不到堂食便會改為外賣，亦可加購有關周邊產品。她最想換到CHIIKAWA的手機支架及膠夾，至於公仔則要看實物後再決定。關小姐相信此類聯乘活動有助帶動消費，「始終而家無論年輕或者大一輩都鍾意呢啲可愛嘅系列」。她又預料有關熱潮可再維持多一年左右。

關小姐今早（1日）9時30分左右已到天水圍T Twon分店外排隊。（賴卓盈攝）

另一位排隊市民李小姐亦表示，此類聯乘活動對本港經濟有幫助，如去年CHIIKAWA與麥當勞聯乘，及「CHIIKAWA DAYS」等例子，亦吸引了不少人，「希望可以之後再有啦」。她表示最想換的是CHIIKAWA中兔子的公仔，換到便很滿足。

市民李小姐亦表示，此類聯乘活動對本港經濟有幫助，如去年CHIIKAWA與麥當勞聯乘，及「CHIIKAWA DAYS」等例子，亦吸引了不少人，「希望可以之後再有啦」。（賴卓盈攝）

住屯門的邵小姐和關先生今早10時到店外輪候，獲派86號堂食籌。他們都是Usagi粉絲，今日穿印有Usagi的服飾、帶同數隻公仔到店內打卡，二人都指最希望加購Usagi的毛絨掛飾。邵小姐表示，去年麥當勞與CHIIKAWA推出聯乘活動，她亦花費逾200元儲齊各款公仔，認為此類聯乘活動可刺激本地生意，期望有更多商戶參與。

邵小姐身穿印有Usagi的上衣，帶同幾隻公仔到店內打卡。（賴卓盈攝）

食客稱將再度光顧 冀儲齊三款公仔

住天水圍的伍小姐今早9時45分到店外排外賣，成功加購到兩款毛絨掛飾，「好開心啊，我見到出面咁多人，仲擔心會唔會換唔到。」她說，之後會為了加購餘下一款掛飾再幫襯壽司郎，希望儲齊所有公仔。

伍小姐加購了兩款毛絨掛飾，她指會為了加購餘下一款，再次來排隊。（賴卓盈攝）