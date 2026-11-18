名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(18日）在高等法院續審，次被告鄺球接受次子鄺港智的律師盤問時透露，他覺得蔡知其幼子有新女友後，突然180度改變。



鄺球在次子律師盤問時，否認與次子相處不來，亦不認為蔡有段時間不尊重鄺家，他認為次子在內地有新女友後，蔡才突然180度改變。鄺球又否認與蔡在爭執時曾打蔡天鳳，並謂：「如果打佢報咗警啦。」對於庭上播放語音訊息，指蔡曾向母親談及鄺家的不是，鄺球稱不知道蔡兩母女的對話，又說：「喺背後講人哋呢啲，我覺得係小人嚟㗎囉。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

律師盤問重提鄺球曾任刑偵警員

代表鄺港智的大律師安華暉盤問時，提及鄺球曾任刑偵警員，多次上庭作證，熟悉程序，指鄺球應該知道：「講一個好嘅故仔係有價值嘅？」鄺球不同意，並謂：「係講事實㗎嘛，唔係講故事，亦都唔係推測斷估㗎嘛。」

否認鄺港智因相處不來而搬離鄺家

安華暉引述蔡母張燕花供詞，指鄺港智16歲便搬進蔡家。鄺同意。安華暉續指出，鄺港智搬走是因為與鄺球相處不來，鄺球回答：「唔係。」指鄺港智：「黐個女朋友。」安華暉同意是原因之一。

鄺球稱對兩子一視同仁

律師續問，鄺港智與蔡天鳳住，似乎比與鄺球住更吸引？鄺球稱他當時在內地經商，每星期僅回港1至2次，直言：「甚至乎佢去邊度住，我都唔知。」辯方指，因為鄺港智不想鄺球知道他住哪裡？鄺球皺眉稱：「錯。」又指他對兩個兒子一視同仁，否認親近鄺港傑多一些。

認為蔡知幼子大陸有女友後有大改變

安華暉續問，鄺球是否認為蔡天鳳有段時間不尊重鄺家？鄺球指：「佢唔係唔尊重，係180度轉變咗啲性格，原因係佢知道Alex(鄺港智)喺大陸有條女。」他同意蔡與鄺港智的關係一直都親近。

鄺球認為蔡天鳳因知道其子鄺港智在內地有新女友而突然性情大變。(Abby Choi IG)

鄺球稱不知蔡天鳳曾與蔡母張燕花私下說鄺家的不是。(陳曉欣攝)

認曾罵蔡生仔機器

安華暉續指鄺球對與蔡就孫女發燒的爭執事件輕描淡寫，把過程形容得冷靜和簡短。鄺球指他認為此乃「家庭嗌交」，在他心目中是很小問題。辯方指，鄺球當時有打蔡，並非只篤蔡的胸口。鄺球即反駁說：「冇打佢，如果打佢報咗警啦。」他又否認因鄺港傑和譚方駿曾阻止他打蔡，並說：「係想鬧交啫。」他又重申無嘗試亦無意識要打蔡。他承認感到蔡不尊重其妻李瑞香，被蔡挑起情緒，二人一人一句鬧交，承認曾罵蔡「生仔機器」，但否認指蔡為譚家生仔取錢。

指蔡在背後講人屬小人

安華暉續指，蔡曾與母親投訴鄺家的不是，她在2022年亦對鄺家的態度非常惡劣。鄺球稱他不知蔡與其母的對話，蔡亦無直接與他對話，形容蔡：「喺背後講人哋呢啲，我覺得係小人嚟㗎囉。」

不知道蔡看不起鄺家

鄺球又指，他不知道蔡看不起鄺家，反問：「點解睇唔起我屋企人啫？收咗咁多錢，佢banker角色，啲錢邊個畀佢啫？」辯方指，因為譚家更有錢。鄺球回應：「我唔知佢有幾多錢，佢有佢嘅嘢，我有我嘅嘢，譚家還譚家。我搞得掂屋企所有嘅生活就ok㗎啦。」

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