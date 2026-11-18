名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(18日）在高等法院續審，次被告鄺球接受其長子鄺港傑的律師盤問，並提及家中各人角色，又提到他對兩名兒子的看法。



鄺球形容長子鄺港傑忠心顧家，幼子鄺港智則自我中心，他又稱全家各人的工作由他分配，其妻李瑞香負責照顧孫兒，長子負責家庭事務，幼子及蔡負責投資及經營生意，又指蔡負責家中財政，故家中的支出都是：「問Abby攞。」

鄺球又稱他在2019年結束了在內地的生意後退休，沒有再匯錢回來。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球被律師盤問時，逐一提及家中各人的角色。(資料圖片)

鄺球指長子鄺港傑忠心顧家，負責處理家中事務。(資料圖片)

鄺球指次子鄺港智自我中心。(資料圖片)

鄺球指蔡天鳳負責家中財政，家中支出要向她取。(Abby Choi IG)

鄺球指其妻李瑞香負責照顧孫兒。（廖雁雄攝）

曾向長子透露想建圍欄的構思

代表首被告鄺港傑代表大律師 Trevor Beel其後展開盤問。鄺球承認曾把想在龍尾村單位外建圍欄的想法告知長子鄺港傑，鄺港傑亦有為他購備用以固定圍欄的材料。他亦為了方便搬屋而叫幼子鄺港智借車。

指長子忠心顧家 幼子自我中心

鄺球又謂，兩名兒子性格不同，長子鄺港傑忠心和顧家，律師問他幼子鄺港智是否只顧及自己，鄺球回應：「比較自我中心啦可以咁講，因為有阿哥做咗呢part嘢，佢咪唔使理囉。」

鄺球分配家中各人的工作

鄺球又指，他分配家中各人工作，包括吩咐妻子李瑞香照顧兩名孫兒，鄺港傑負責支援家中大小事務，鄺港智則和蔡天鳳考慮投資或經營的生意。

指蔡天鳳在家負責財政

至於蔡天鳳，鄺球指她負責財政，她收取鄺球匯至香港的款項，又說：「屋企有咩支出要錢用嘅，就問Abby攞，Abby嘅工作就係負責畀錢。」鄺球續稱，2019年購入加多利山單位後，他結束內地的生意並退休，沒有再匯錢到港。

為保護鄺港智而沒有報警

鄺球亦講及案發日發生的事，同意起初見到鄺港傑時，鄺港傑看似很震驚。他又稱在見到蔡躺在地上，鄺港智在車哭泣時，並不知發生了何事，但同意至某個時刻意識到，應是鄺港智殺死蔡。他在盤問下同意，為了保護鄺港智而沒有報警。

鄺港傑回龍尾村當晚激動並哭

鄺球又同意，鄺港傑當晚到龍尾村後，只留在廁所，鄺港傑當時表現激動，大部份時間都在哭，他亦同意鄺港傑有按其吩咐，把帆布貼在牆上。

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