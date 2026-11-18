香港大學站信號設備故障 港島綫現人潮 網民：已淪陷

港鐵香港大學站附近今早（18日）上午8時37分有信號設備故障，列車服務受阻，港島綫整體行車要額外時間。由於正值繁忙時間，不少上班一族都受事件影響，有人在社交平台上載現時港島綫候車的片段，可見往堅尼地城方向的月台站滿人，並出現長長的人龍，發文者直言：「港島綫壞信號，已淪陷。」另一網民上載往柴灣方向的月台，候車人士亦大排長龍。

何文田商場12歲童疑被偷陀螺 警查天眼無果

近期「陀螺熱潮」席捲全城，不論大人與小朋友都對其愛不釋手，各區紛紛出現「陀螺戰士」。昨日（15日）有一名12歲男童報案指，在何文田商場內懷疑被人盜去陀螺，多名警員到場了解並翻查閉路電視，但遍尋不果。其後男童的母親到場，指陀螺可能被其身邊其他「陀螺戰士」拿走，案件列作「財物報失」處理。

青年無牌駕駛遇警員 剷行人路撞飛女途人慘死 囚80月

無駕駛執照的青年，駕駛一部凌志私家車駛經長沙灣遇到警員，他即高速開走並剷上行人路，一名女途人已嘗試跑走，惟仍走不及，並被撞至凌空抛起再墮地，當場耳鼻流血及多處骨折死亡。青年卻未有停車，繼續高速衝到多車後跳車逃走，並留下一隻鞋。其車最終在無人駕駛下再撞一輛載客的士才停下。警員在涉案車上搜出市值約1.5萬元的氯胺酮及可卡因等毒品，及青年的銀包及電話。

青年早前承認誤殺、危險駕駛及販毒罪，案件（HCCC18/2026）今（17日）在高等法院判刑。暫委法官李俊文斥被告自私且罔顧他人安全，就誤殺等罪判他入獄6年8個月。

蔡天鳳案｜鄺球稱從無計劃要殺蔡天鳳 肢解與兩兒子無關

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(18日）在高等法院續審，蔡的前家翁、次被告鄺球繼續自辯。鄺球提及案發當天的事情，稱他於大美督做運動時，收到長子的電話。他在庭上哭泣，強調從來無計劃要殺死蔡天鳳，又承認他負責肢解蔡天鳳，與兩名兒子鄺港傑及鄺港智無關。

輪椅男誤闖啟德隧道逆線行駛 車輛減慢車速扭軚避開

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日流傳一段「車Cam」，顯示同日晚上10時31分左右，Cam車沿啟德隧道快線往土瓜灣方向行駛，駛近出口時，車Cam拍下右邊路肩出現一名坐電動輪椅的男子，對方戴帽和身穿綠色上衣，沿隧道牆邊緩慢逆線行駛。前方的士一度煞車和向左微扭，Cam主亦減慢車速，繼而扭軚避開，輪椅男若無其事，繼續逆線慢駛，片段便結束。

荃灣港鐵站女子遭偷拍 事主發文澄清非「誤會」

荃灣昨日（17日）傍晚發生偷拍疑雲，一名女子報案指在港鐵荃灣站近綠楊坊懷疑被人偷拍，惟警員檢查涉案男子手提電話內的照片後，未發現不雅照片，案件改列「誤會」處理。 不過事件有新進展，今日（18日）凌晨4時許，女事主在社交平台上傳一段影片，拍攝到涉案紅衣男子在質問下慌張地刪除手機相簿內的片段，女事主再以700字長文講述事發經過，澄清事件並非「誤會」，紅衣男確實有拍攝到其身體，只是沒涉及私密部位，對方亦有道歉。

APEC深圳｜特朗普抵華獲習近平親迎 周四將舉行中美俄會晤

亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行，主題為「構建亞太共同體，促進共同繁榮」。中國國家主席習近平19日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行三方會晤。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄中美三國領導人會晤的形式前所未有。《香港01》即時緊貼峰會現場，持續為讀者追蹤最新動態。

中大醫院45歲女遭誤切卵巢 醫院：將按例懲處

衞生署昨日（16日）公布今年9月錄得兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件，其中一宗為香港中文大學醫院為45歲女病人進行切除子宮及雙側輸卵管手術時，不慎切錯雙側卵巢，目前病人情況穩定。

中大醫院今午（17日）發聲明稱，對事件深表痛心及遺憾，再次對病人及其家屬致以最深切的慰問與誠摯歉意，並向公眾致歉；又指調查結果顯示，涉事醫生在手術期間因高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點，未能貫徹執行原定保留卵巢的手術方案，該醫生承認錯誤，院方會嚴肅跟進該名醫生的個人責任，並會根據人事條例對該醫生作出處分。