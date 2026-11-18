【結業潮／九龍灣／德福鮮豆漿】本港結業潮持續，九龍灣工廠區平民小店「德福鮮豆漿」標榜每日新鮮製造豆漿，服務附近上班族近15年。惟店家近日宣布，因業主不再續租，將於12月1日結業。網民紛紛在社交平台留言表達不捨，有熟客表示熱愛該店的10元平價早餐，又指「想像唔到12月之後要食啲咩早餐」，因此決定趁結業前最後倒數半個月「瘋狂幫襯」。



（OpenRice／ms_curious圖片）

九龍灣小店「德福鮮豆漿」宣布今年12月1日結業。（Threads／simsimluk圖片）

「德福鮮豆漿」屹立九龍灣工廠區近15年 因業主不續租結業

再有一間平民小店結業，九龍灣工廠區小店「德福鮮豆漿」位於宏冠道鴻力工業中心，標榜每日新鮮製造豆漿。惟近日有網民發現，因業主不再續租，宣布即將結業。

店家貼出告示感謝顧客多年來的支持，並解釋業主另有發展，豆漿店經營近15年，經歷逾5,400個凌晨後，只能在今年12月1日暫停營運。

凌晨兩點半嘅燈，照亮咗五千四百幾個夜晚，最唔捨得嘅唔係呢盤生意，而係一班同我一起並肩作戰嘅夥計，仲有一路陪伴我成長，支持我哋嘅新舊顧客。 德福鮮豆漿

網民讚揚該店店員的服務態度。（OpenRice／食左至算圖片）

熟客︰趁最後半個月「瘋狂幫襯」早餐午餐

該網民更稱，熱愛該店的10元平價早餐，又讚揚店員的服務態度，「想像唔到12月之後要食啲咩早餐」，因此決定趁結業前最後倒數半個月「瘋狂幫襯」其早餐及午餐。而帖文引起大批街坊留言表達不捨，紛紛表示其豆漿及粢飯美味，感嘆日後區內再少一間早餐店。

翻查本港美食指南OpenRice，有食客評論指，燒賣配現磨豆漿只需15元。