名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（19日）在高等法院續審，第三被告鄺港智自辯時稱其財政上並無依靠蔡天鳳。他其後提及他所經營的鐘錶、地產及餐飲生意，並稱每項都有獲利，其中鐘錶生意獲利最少2000萬，地產租賃每月收入20至30萬人民幣，餐飲業的1至2萬元不值一提。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智稱他賣錶賺過最少2000萬元。(資料圖片)

鄺港智承認買錢的錢會由蔡天鳳先付款。(Abby Choi IG)

相信賣錶獲利最少2000萬

鄺港智先講及他的鐘錶買賣生意，因他有很多朋友及客人愛錶，鄺港智承認買錶的錢會由蔡天鳳先付款，他再把錶賣給客人。鄺稱他賣到內地的手錶佔其兩成的生意；他賣給錶行的利潤更高，但沒有紀錄。辯方叫鄺確認貴族鐘錶的手錶發票紀錄，包括多隻勞力士等名錶，價格由數萬至數十萬不等。鄺確認紀錄，並稱其交易：「絕對唔止呢度。」法官問鄺港智從事鐘錶生意共有多少利潤，鄺說：「我諗都超過最少2000萬（港元）。」

做字樓二房東 月賺20至30萬人民幣

鄺港智又稱，他在內地做寫字樓二房東，每月可賺取20萬至30萬元人民幣。他亦有在海南省從事土地租賃的中介人，方式是他以公司名義簽下合約，租用農地，然後再把整間公司轉售，賺取差額。他指，該生意的資金是來自蔡，利潤會給予蔡。鄺港智指，該生意並非每個月有固定利潤，並指利潤為整個項目計，估計約百多萬（人民幣）一年。

餐廳利潤每月1至2萬不值一提

辯方問，鄺如何分配盈利予蔡？鄺指，他多數不取鐘錶生意盈利：「畀晒Abby」。至於二房東的收入，就不會全給蔡，但仍會定期給錢蔡。鄺又指，他有一間餐廳：「不過嗰間就唔賺錢嘅。」他指利潤只有1至2萬元，不值一提。鄺補充，其生意登記在父親和胞兄名下。

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