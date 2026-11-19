名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（19日）在高等法院續審，控方在最後階段的盤問中，再就煮屍細節追問鄺球。



控方今早再追問鄺球，為何要烹煮蔡天鳳的屍體，鄺球回應：「我都唔知道點解，諗唔到。」直言當時不知道自己在做甚麼，又稱因為他與長子鄺港傑當時都精神崩潰了，所以甚麼都記不得，又指其子的記憶也是「亂晒籠」。

控方又指鄺球的說法存在太多巧合，鄺球卻說此乃見仁見智，對於控方指其次子鄺港智案發後想潛逃，鄺球回應：「我相信大陸啲公安拉你仲快啦，快過香港。」

鄺球作供完畢，第三被告鄺港智曾要求休庭索取指示，以討論新證據，案件約在11時半重開，鄺港智開始出庭作供。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球供稱處理屍體的事與兩子無關。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭殺害及被肢解。（網上圖片)

首被告鄺港傑，他是鄺球的長子。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是鄺球的次子，及蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

控方追問煮屍過程

控方指，肢解和烹煮屍體過程長，需要切開屍體，並且把肉從骨頭移除，鄺回應指「唔記得啦」。控方續稱，過程中也要把肉塊放入煲，再加入水和蔬菜，鄺強調青紅蘿蔔一早已煮好，用作餵流浪貓狗。控方隨即質疑，在單位的廚房內有整袋尚未煮好的蘿蔔，鄺解釋切蘿蔔時，會先一整袋切好，之後才烹煮。

鄺球稱唔記得因精神都崩潰咗

被問及為何要把青紅蘿蔔和蔡的殘肢一同烹煮，鄺稱：「唔記得當時情況」。控方隨即指鄺球講大話，鄺球否認，謂：「無講大話，因為精神都崩潰咗，自己都唔知自己做緊乜嘢。」

指鄺港傑記錯有湯渣及骨頭

控方指，片段顯示鄺港傑於22日清晨，3次走向垃圾站，質疑鄺球把湯渣和骨頭放入垃圾袋，鄺港傑再把垃圾袋扔掉，鄺球回應鄺港傑扔掉的是青紅蘿蔔。控方引述鄺港傑的作供，指當時垃圾袋內有湯渣和骨頭，鄺指回應指兒子或記錯，又指正常情況下，不會打開垃圾袋查看，而是直接把垃圾袋扔掉。

指兒子也精神崩潰記錯

控方指出，鄺球於21日下午已開始肢解和烹煮蔡的屍體，而蔡的大部份屍體於當天晚上已遭扔掉，鄺球否認。 控方再引述鄺港傑的作供，指他在另外兩晚也有扔掉裝有類似物品的垃圾袋，鄺球庭上也不同意，指兒子：「當時精神崩潰咗，記啲嘢亂晒籠。」但他同意蔡的部份屍體，被烹煮後扔掉。控方指，鄺球按其計劃肢解蔡，而他著鄺港傑同晚再到單位，戴上雨褸等，以處理屍體。鄺球否認。

因還押而無法取生意的商業文件

辯方覆問時，鄺球表示他自被捕起還押，無法取得其生意的商業文件。他又指，以其警員經驗，控方索取文件並非難事。

辯方又指，控方亦無證據證明蔡天鳳在貿易、模特兒工作、KOL工作、物業買賣上有獲利。鄺球同意，補充他經手出售的海南物業，就有匯錢給蔡母，鄺球並補充：「嗰度係賺到錢嘅。」辯方再指，鄺港智在盜竊案中認罪，法庭因鄺球賠償約600萬元予受害人後減刑9個月。

事事巧合見仁見智 指大陸公安拉人快過香港

鄺球在盤問下指，種種事情是否巧合「見仁見智」，又謂控方常指鄺港智在蔡死後潛逃，鄺球說：「我相信大陸啲公安拉你仲快啦，快過香港。」鄺球否認在案發不久前租屋、買物資等一切是巧合或是殺人計畫，笑言：「我都唔知道點樣巧合法……我做返我平時做嘅嘢之嘛。」

鄺球供稱處理屍體的事與兩子無關

次被告鄺球早前自辯時稱，他在2023年2月21日下午收到長子鄺港傑電話，長子稱有嚴重的事發生，他當時身處大美督，故叫兒子駕車到大美督與他匯合，兩名兒子的七人車到達時，他發現蔡天鳳倒在地上，他檢查後認為蔡天鳳已死亡。他們之後回到龍尾村的單位，他先把蔡放入膠箱，並與長子把膠箱搬入屋，之後促兩子離開，然後自己處理屍體，又稱處理屍體與兩子無關。

被問及他如何處理屍體時，鄺球均稱「唔記得啦」，又稱當時：「精神崩潰咁滯.....見到乜都揼落去煲......」他又承認事發日晚上，因想有人陪伴，故叫了長子入龍尾村單位陪他。

他又稱從無計劃殺蔡天鳳，又指2022年中與蔡吵架只是家庭糾紛，他因不想見到蔡，才沒有再回加多利山的單位。又指他租用龍尾村單位是為養生。

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