名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(18日）在高等法院續審，代表次子鄺港智的大律師盤問鄺球時，道出鄺港智的案情，指鄺球在車上襲擊蔡天鳳。



大律師安華暉指，當日鄺港傑致電鄺球，指蔡天鳳有事與鄺球商討，眾人在大美督匯合後，兩兄弟下了車，鄺球與蔡天鳳在車上單獨相談時，蔡堅決表明不准鄺球再見兩孫。此事挑起鄺球的情緒，令他「爆發」。安華暉直指，鄺球襲擊蔡。鄺球否認說法，又重申他之後在村屋做的事都是為了維護兩個仔。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球否認曾襲擊蔡天鳳。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭殺害及肢解。(Abby Choi IG)

首被告鄺港傑，他是鄺球的長子。(資料圖片)

第三被告鄺港智，是鄺球的幼子。(資料圖片)

代表鄺港智的大律師安華暉盤問時，質疑鄺球的說法。安華暉指，鄺球聲稱鄺港傑在電話告知發生嚴重的事，鄺球未有吩咐鄺港傑報警或召喚救護車，反而是著他到大美督停車場。鄺球回應當時不知道發生何事，因此著兒子到停車場：「睇下乜事先。」

兩兄弟曾下車5至6分鐘

安華暉之後道出其案情，指鄺港傑在電話中表示：「Abby想同你傾。」他們因此在大美督停車場會合。鄺港傑和鄺港智從其乘坐的七人車下車，鄺球則登上該車。兩兄弟於5、6分鐘後再上車，見到蔡躺在車上，大量流血。鄺球當時向兩子稱：「而家唔好講住，即刻返村屋先。」鄺球否認，又指自己上車是查看蔡的狀況。

指鄺球情緒爆發襲擊蔡

安華暉續道出其案情，指鄺球登上該車時，蔡已經為蔡兩名子女（鄺球孫兒）的問題，非常憤怒。當時蔡無禮，並堅決表明鄺球不可以再見兩孫。此事挑起鄺球的情緒，令他「爆發」。安華暉直指，鄺球襲擊蔡。鄺球否認說法。安華暉著鄺球解釋，為何在村屋內做出其所講的行為，鄺球說：「維護兩個仔囉」。安華暉續指，鄺球所做的事未能幫到兒子，鄺球說：「當時我覺得係可以幫到」。

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