名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，第三被告鄺港智自辯時稱他財政上並無靠蔡天鳳，又稱他在賣名錶及地產均有賺到錢。



他承認在內地時蔡天鳳有給他信用卡使用，因為他與蔡由細玩到大，但他自言生活上花費不多，但認有駕駛鄺球名下的勞斯萊斯汽車，及在廣州時住五星級酒店，鄺港智說：「咁我有做嘢架嘛。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智作供時稱其花費不多。(資料圖片)

鄺港智認蔡天鳳有給他信用卡使用，因二人由細玩到大，關係好好。(Abby Choi IG)

在廣州住五星級酒店

鄺港智自辯時提到，他在廣州時，曾居於廣州的柏悅酒店、文華東方酒店，和瑰麗酒店，全部均為五星級酒店。其代表大律師安華暉問他如何支付這些款項，鄺港智說：「咁我有做嘢架嘛，我咪直接畀錢，用公司畀錢又有，自己名又有。」

蔡有提供信用卡因二人關係好

鄺港智又承認，鄺球作供時提及購買的勞斯萊斯汽車，主要是他使用。他亦提到，在蔡天鳳去世前，他和蔡關係好好，並說：「咁我哋由細玩到大㗎嘛。」他又稱，身處內地時，蔡有給他信用卡讓他使用，而他在內地時，亦有用父親和兄長鄺港傑的信用卡。

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