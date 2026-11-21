位於中環士丹利街、擁有逾70年歷史的大牌檔「陳泗記」休業多個月，早前惹來結業疑雲。中西區區議會周四（19日）開會討論繼承牌照申請，食環署提交文件透露，牌主在今年八月離世，惟由於該牌照過往已轉讓過一次，按現行政策不可再轉讓，署方正按「特別考慮」審視其申請。



當區區議員施永泰向《香港01》表示，牌主的妻子陳太一直有協助經營檔口，大牌檔是他們的收入來源，認為對方有心繼續經營，故區議會支持陳太的續牌申請。陳太則表示，感恩獲區議會支持續牌，又感謝社會對陳泗記的關注，希望未來大牌檔文化可以繼續保留。



中環士丹利街大牌檔陳泗記被指有數個月未營業，惹來結業疑雲。（資料圖片／董素琛攝）

中環士丹利街大牌檔陳泗記被指有數個月未營業，惹來結業疑雲。（資料圖片／董素琛攝）

數月未營業揭牌主離世 配偶申請繼承

「陳泗記」早前被發現有數個月未營業，事後東主兒子在社交媒體群組透露父親早前離世。中西區區議會周四（19日）開會討論繼承該店牌照申請，食環署透露，持牌人在今年八月離世，署方接獲牌主配偶申請繼承「陳泗記」的固定小販攤位（熟食或小食）牌照，以便在原址繼續經營。

署方又指，該店在2011年，已經獲批准續牌一次，牌主當時以子女身份繼承牌照。按現行政策，所有由2010年5月21日起新簽發的小販牌照，包括因「繼承」或「轉讓」而發出的牌照，均不設繼承或轉讓安排。

陳泗記所在的士丹利街屬區內一大旅遊特色

惟署方提出特別考慮，指街頭大牌檔的保育獲社會關注，因此若大牌檔因持牌人年事已高或離世或其他原因而面臨結業，會審視每宗申請，並經徵詢當區區議會的意見後考慮向申請人簽發新的牌照。

署方提到，陳泗記所在的士丹利街是中西區內一大旅遊特色，又說過往三年，署方只曾接獲兩宗相關投訴，經跟進後，陳泗記已即時糾正，無遭署方檢控的記錄。

食環署：委員會支持申請 會考慮批准

署方指，若申請獲委員會支持，會考慮批准向牌主的配偶簽發新的小販牌照，惟會施加條件，禁止牌照再繼承或轉讓予他人。

中環士丹利街大牌檔陳泗記被指有數個月未營業，惹來結業疑雲。（資料圖片／董素琛攝）

民建聯中西區區議員施永泰。（資料圖片）

區議員：大牌檔文化難得 支持繼承申請

中西區區議員施永泰早前接到牌主妻子陳太的求助，他指陳太過去一直都有協助陳先生經營檔口，檔口一直是他們的收入來源，亦有不少伙記「跟佢搵食」，過去檔口多年來都有保持衞生，認為陳太有心繼續經營檔口，加上大牌檔文化難得，故區議會十分支持其繼承申請。

大牌檔是情懷 牌主配偶感謝熟客關注

陳太則向《香港01》表示，開會前數日收到不少熟客傳來消息，始知道周四開會，感謝社會對陳泗記的關注。被問到為何不由子女申請繼承，她稱當時不知道可以子女身份申請，坦言自己已一把年紀，對此亦有關注。她認為大牌檔是情懷、「行走嘅歷史書」，希望大牌檔文化長遠可獲保留，又感恩區議會及政府支持。

全港僅剩17個大牌檔 中西區佔9個

據立法會文件，2025年8月，全港僅剩17個大牌檔，當中2個位於灣仔、9個位於中西區、5個位於深水埗及1個位於離島；其中13個經持牌人由直系親屬繼承或轉讓。