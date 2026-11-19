【GTA6／PS5／PS5價錢／PlayStation／俠盜獵車手6】全球玩家矚目的遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（GTA6／俠盜獵車手6）今日（19日）正式推出，掀起新一輪搶購遊戲主機熱潮。《香港01》記者下午到深水埗黃金電腦商場觀察，粗略估算有一半商舖的PS5 Pro主機已經「賣斷貨」，剩餘的店舖最貴索價1.2萬元，相較官方零售價的6,502元，即高出85%；至於PS5 Pro二手主機也索價8,800元，較官方零售價高出35%。

其中一間遊戲機店負責人表示，因記憶體和晶片短缺，加上《GTA 6》熱潮帶動，PS5炒價潮已持續數個月，估計過萬元炒價將維持最少半年，另外由於國內版PS5 主機出廠預設僅准登入內地的PSN帳號（俗稱鎖區），且國服官方數位商店尚未上架《GTA 6》，因此近日不少內地旅客專程到店查詢價格或購買PS5。



全球玩家矚目的遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（GTA6／俠盜獵車手6）11月19日正式推出，深水埗黃金電腦商場外張貼巨型《GTA6》海報。（張智浩攝）

全球玩家矚目的遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（GTA6／俠盜獵車手6）11月19日正式推出，深水埗黃金電腦商場外張貼巨型《GTA6》海報。（張智浩攝）

全球玩家矚目的遊戲大作《Grand Theft Auto VI》（GTA6／俠盜獵車手6）今日（19日）正式推出，由於該遊戲率先在遊戲主機平台推出，電腦玩家須購買遊戲主機才能遊玩，近月網傳本港也掀起炒機熱潮。

《香港01》記者今午到深水埗黃金電腦商場觀察，商場外張貼了巨型《GTA6》海報，場內不少商戶也展出《GTA6》海報作宣傳，或因是平日的上班時間，商場不算擠擁，有顧客逐間商店查詢PS5的價錢，期望能以最低的價格購買心頭好。

深水埗黃金電腦商場商場內人流不算太多。（張智浩攝）

深水埗黃金電腦商場內不少商戶展出《GTA6》海報作宣傳。（張智浩攝）

深水埗黃金電腦商場內不少商戶展出《GTA6》海報作宣傳。（張智浩攝）

深水埗黃金電腦商場內不少商戶展出《GTA6》海報作宣傳。（張智浩攝）

PS5官方售價最貴為PS5 Pro的6,502元。（SONY網站截圖）

根據Sony官網顯示，目前PS5數位版主機、PS5光碟版主機及PS5 Pro的官方零售價，分別售4,257元、4,730元及6,502元。

估算一半商戶無PS5 Pro存貨 餘下店舖開價最高1.2萬元

記者走訪深水埗黃金電腦商場，向其中6間店舖查詢PS5三種主機售價，大部分店舖沒有明碼標價，需要記者開口查詢。當中PS5數位版主機價錢介乎4,280元至5,180元，PS5光碟版主機價錢介乎4,680元至5,480元。

不過，合共6間店舖中，已有3間沒有PS5 Pro存貨，餘下3間開價10,380元至12,000元，相比官方零售價貴5,498元，即高出85%。

記者向其中6間店鋪問價，當中PS5數位版主機價錢介乎4,280元至5,180元，PS5光碟版主機價錢介乎4,680元至5,480元，當中一半沒有PS5 Pro存貨，餘下店開價10,380元至12,000元。（張智浩攝）

部份商店售賣二手PS5主機，PS5數位版主機售約3,900元，PS5光碟版主機售約4,500元，均比原價低，但PS5 Pro售約8,800元。（張智浩攝）

PS5 Pro二手主機索價8800元 較原價貴35%

此外，部份商店售賣二手PS5主機，PS5數位版主機售約3,900元，PS5光碟版主機售約4,500元，均比原價低，但PS5 Pro售約8,800元，仍比原價貴2,298元，即高出35%。

遊戲店料PS5過萬元炒價潮維持最少半年 突然減價機會微

其中一間遊戲機店負責人表示，因記憶體和晶片短缺，導致批發商供貨量不足，加上《GTA 6》熱潮帶動下，PS5的「炒價潮」已持續數個月，近日不少PS5 Pro已「賣斷貨」，估計過萬元的炒價潮維持最少半年，突然減價的機會較微。

國服官方數位商店未上架《GTA 6》 大批內地旅客到店買港版行貨

負責人指，內地及歐美國家也出現「一機難求」的情況，因當地税項高，導致機價更為昂貴，近數個月便有不少旅客到店問價，當中不乏內地人。他解釋，由於內地較難買到PS5的行貨，加上國內版主機的出廠預設，僅可登入內地的PSN帳號（俗稱鎖區），且國服官方數位商店尚未上架《GTA 6》，引致大批內地旅客專程到港購買港版行貨，以立即暢玩《GTA 6》。

掃部機過萬蚊都係咁掃，唔會考慮咁多。 遊戲機店負責人

深水埗黃金電腦商場內不少商戶展出《GTA6》海報作宣傳。（張智浩攝）

PS5 Pro索價過萬元 玩家改買普通版主機

玩家陳先生表示，早前曾到觀塘等商場格價，今日再到黃金電腦商場，接下來打算在網上二手市場格價，期望能以最划算的價格購買PS5主機，考慮到PS5 Pro目前最低約10,000元，因而不會考慮購買，將會改買PS5數位版主機。

對於現時主機售價飆升，陳先生指，記憶體和晶片價格昂貴，加上《GTA 6》的熱潮，主機價錢一定會較貴，但作為遊戲玩家「最緊要開心」，即使要食炒價都會購買。