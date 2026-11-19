睽違足足13年、全球玩家期待已久的《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6），今日（2026年11月19日）正式推出。這個圍繞罪惡都市、犯罪鴛鴦的遊戲，搶車、火拼大鬧虛擬世界，但切記絕對不能與現實世界相提並論。



警方在社交平台提醒，「現實生活，一旦右上角亮起⭐⭐⭐⭐⭐，冇得消星，更加冇得 Load Save！」、「香港每一條街道都保持平安，就係最型嘅MISSION PASSED！」

警方提及的星星，其實是遊戲內畫面右上角的星星，代表警察的通緝級別，最高是5粒星（代表全面圍捕）；只要成功避開警察視線，便可消除通緝（消星）。在虛擬世界，打機做錯決定可以讀取舊存檔（Load Save）重玩。不過，現實世界絕不能隨便重來翻身。

警方在社交平台提醒，現實生活「冇得消星」重來。（Instagram截圖）

維護香港平安，人人有責。而遊戲內亦有涉及香港的「驚喜彩蛋」，出現歌手林子祥（阿Lam）的經典金曲《敢愛敢做》。

多位玩家在Threads分享遊戲影片，顯示在駕車並將電台調校至「萬花筒 FM」（Kaleidoscope FM）時，畫面清楚顯示歌手為「GEORGE LAM」，歌名則為《敢愛敢做》的拼音「GAN AI GAN ZUO」，令不少香港玩家驚呼「竟然喺GTA 6聽到林子祥」！甚至連外國知名直播主xQc直播遊玩期間，駕車背景音樂亦正播放這首廣東經典。

GTA6電台出現林子祥的歌曲《敢愛敢做》。（Threads圖片）