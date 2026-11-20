名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院審訊。案件由現年82歲的原訟庭暫委法官祁彥輝主理，由於審訊以英語進行，證人及被告的中文證供均須由法庭傳譯員即時翻譯成英語。惟連日審訊期間，庭上多番出現地道廣東話俚語、宗教經文及流行文化比喻，屢屢考起法庭傳譯員，直譯出來的英文詞彙，令外籍法官祁彥輝摸不著頭腦，需要當庭追問甚至由控辯雙方律師出手解畫。



三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

暫委法官祁彥輝。

「臨老入花叢」直譯「fancy flower bush」 鄺港智解釋指老來「媾女」

第三被告、蔡天鳳前夫鄺港智今日（20日）出庭自辯期間，指蔡天鳳在案發當日於七人車上，以廣東話夾雜海南話罵鄺球，提到「唔可以再俾佢見啲孫，怕教壞啊」，又用廣東話俗語「臨老入花叢」斥罵鄺球。法庭傳譯員當時將該句字面直譯為「fancy flower bush at his old age」。

暫委法官祁彥輝聽罷感到困惑，當庭追問該詞究竟是什麼意思。鄺港智起初坦言：「都唔知點解釋。」其後進一步向法庭解畫稱：「話啲人老仲走去媾女，或者有啲男女關係。」

警長蔡加興（音譯）。（陳曉欣攝）

警長庭上讀拜觀音衣紙經文 傳譯員坦言「不明白、無法翻譯」

早在控方舉證階段，曾進入大埔龍尾村涉案單位搜查的警長蔡加興（音譯）出庭作供時，控方在庭上展示於單位內檢獲的兩個裝有衣紙和香燭的紅色膠袋。警長指該批衣紙寫明用作拜觀音，被追問會在什麼情況焚燒時，警長稱自己不是專家，補上一句「自己都有拜神」，引來全場發笑，惟法官祁彥輝提醒他並非專家證人，不適合就此提供意見。

其後，警長應控方及法官要求，當庭宣讀衣紙上印有的經文：「南無救苦觀世音菩薩，百千萬億佛，恒河沙數佛，無量功德佛。」警長讀畢後，控方要求法庭傳譯員將經文翻譯成英語，法官亦詢問傳譯員是否明白其涵義，傳譯員坦言不明白內容，無法翻譯；控方便問警長是否認得該段經文，警長也稱不認得。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

「M底」直譯「M base」令法官不解

鄺港智出庭自辯時亦多次拋出地道用語及流行文化比喻。鄺港智形容與蔡天鳳相處多年已習慣被對方責罵，直言：「佢唔鬧，我唔慣」，隨即澄清自己並非「M底嗰隻，但係就習慣咗」。

當時法庭傳譯員將「M底」字面直譯為「M base」，令暫委法官祁彥輝聽後大感不解。代表鄺港智的大律師安華暉隨即介入澄清，解釋該詞是英文「Masochism（受虐）」的意思，鄺港智聞言亦不禁掩嘴而笑。

比喻蔡天鳳似「Angry Bird」 主控平板展示圖片

此外，鄺港智在庭上主動形容蔡天鳳性格剛烈火爆，「佢好容易嬲嘅，0到100咁樣，唔會有中間嘅」，並比喻蔡天鳳「好似 Angry Bird」。暫委法官祁彥輝聞言一度表示不明白「Angry Bird」是什麼，代表次被告鄺球的大律師戴偉奧隨即解釋這是一個卡通角色，而代表控方的資深大律師郭莎樂更即時用平板電腦向法官展示「Angry Bird」的圖片。

首被告鄺港傑。(網上圖片)

鄺港傑形容胞弟「弱雞」、「虧」 傳譯員翻譯為「weak」、「fragile」

早前首被告鄺港傑就鄺港智在案發前帶了長袖衫褲，解釋是鄺港智健身用的替換衣物。控方盤問時質疑健身通常會穿短袖衫褲，問鄺港智健身時是否穿長袖，鄺港傑同意：「以我熟悉佢（鄺港智），佢咁弱雞，佢係咁着。」法庭傳譯員將「弱雞」翻譯為「weak」。

祁彥輝不解為何「weak」就會穿長袖衫褲健身，鄺港傑遂解釋：「我唔知點樣斯文啲講，即係有啲人虧啊，你虧就要着長袖衫長褲去做運動。」法庭傳譯員就將「虧」翻譯為「fragile」。

82歲英籍暫委法官祁彥輝 曾審南丫海難及許金山重審案

主理本案的暫委法官祁彥輝（Sir Brian Richard Keith）為英籍法官，現年82歲。他於1991年加入香港司法機構成為高等法院法官，1996年獲委任為憲法及行政訴訟的主理法官，並於1999年晉升為上訴庭法官。

2001年，祁彥輝曾轉職出任英國高等法院法官，直至2014年退休後再度加入香港司法機構，獲委任為原訟庭暫委法官。根據過往憲報紀錄，祁彥輝多次獲委任為原訟庭暫委法官，並曾主審多宗矚目大案，包括2015年南丫海難兩名船長被控誤殺案，以及去年的中大醫學院前副教授許金山謀殺妻女重審案。

【蔡天鳳案・專頁】