蔡天鳳案｜鄺港智認14歲已與蔡有性關係 指當年偷竊蔡亦有參與
撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（20日）在高等法院續審，鄺港智開始接受其兄長鄺港傑的律師盤問。
鄺港智承認，他讀中學時已搬入蔡家與蔡天鳳同住，並承認14歲已與蔡天鳳有性關係，他指蔡母張燕花不但沒有反對，更以「佢鍾意㖭」來形容。鄺港智在盤問下又稱，蔡知他干犯盜竊，因為蔡也有份偷，並指蔡任「睇水」角色。
暫委法官祁彥輝向陪審團稱，需與律師討論可否就鄺港智的定罪作詳細盤問，把案押後至下周一繼續。法官又稱，或可於下周二完成舉證，陪審團可於12月首周（即11月30日至12月4日期間）退庭商議。
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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，但全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
搬入蔡家後與蔡同房
代表鄺港傑的代表大律師Trevor Beel先作出盤問，鄺港智認他在14歲時認識蔡，翌年搬入蔡的黃埔花園單位，並且和蔡母張燕花同住。Beel問搬入黃埔花園單位是誰的主意，鄺港智說：「無話特別提出，大家自自然然咁樣。」並指當時是和蔡同房。
14歲和蔡有性關係
Beel問，他是否於15歲和蔡有性關係，鄺回應：「14歲有。」Beel追問張燕花當時是否沒有反對，鄺稱：「佢好鍾意㖭。」
指當年犯盜竊蔡亦有份
辯方指，鄺和蔡於2013年9月結婚，鄺於婚前已開始干犯盜竊的案件，鄺指不記得是否婚前，需翻看資料。Beel問鄺干犯該案時，蔡是否知情，鄺回應：「知道，一齊做㗎嘛。」指蔡負責「睇水」。被問及為何要有「睇水」角色，鄺說：「因為我要攞走啲嘢，要人幫我睇住，我交畀佢。」他補充，當時把盜取的金飾交給蔡。
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