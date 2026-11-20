名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(20日）在高等法院續審，鄺港智自辯時續提到他事後計劃離港及被捕的情況。



鄺港智稱，他獲悉燕母報警後曾向蔡母爆粗，但稱蔡母其後亦有叫他先回內地避風頭。他透露過往包「大飛」離港只需10萬元，那次他表明：「要快，錢唔緊要。」他那次付了30萬元，結果被捕。鄺港智稱：「畀人呃咗囉。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智稱包「大飛」離港卻被捕，認為被人呃咗。(資料圖片)

鄺港智稱有因為蔡天鳳的死而流淚。(Abby Choi IG)

鄺港智指蔡天鳳母親張燕花也曾叫他回內地避風頭。(梁鵬威攝)

回到加多利山因蔡而流淚

鄺港智續指，離開龍尾村，返回加多利山單位，假裝若無其事。惟他指，在單位房間內哭泣約10多分鐘，形容當時「忍唔住嗰啲眼淚就流出嚟囉，又唔係話嚎哭嗰隻，我就唔會有呢啲事嘅」。由於兩名子女在房間外，他哭泣時亦抑壓自己的情緒，不欲被子女發現。

責張燕花無通知離開因未接受到件事

鄺港智指，譚方駿和蔡母張燕花也向他查問蔡的去向，張並於同晚告知已就蔡失蹤報警，鄺港智回應稱：「X街，你報警都唔話我知嘅。」鄺港智解釋，當時因盜竊案被通緝，認為張報警時，亦應通知他離開。被問及他當時是擔心其盜竊案，還是擔心遭發生在蔡身上的事連累，鄺港智說：「唔係連累呀。」又指當時仍未接受到事件。

指蔡母也叫他回內地避風頭

鄺港智在蔡死後翌日，約貴族鐘錶的職員陳亮恒取現金和手錶。鄺稱他當時得知「出咗事」，而蔡母張燕花指警察找他，也叫他先回內地，鄺因此決定：「攞返啲錢先。」想避風頭後再回港。辯方引述錶行職員陳亮恒曾形容鄺在電話的聲線「好似好sad」。鄺稱他因為蔡的死而感到傷心。

30萬包大飛換來被捕覺被騙

鄺港智講及，拿取鐘錶和款項後，打算安排乘搭「大飛」離港。被問及有否成功安排，鄺說：「被人呃咗囉。」又說：「去到碼頭就被人拉喇嘛。」他指一般乘搭「大飛」需花費10萬元，因他表明：「要快，錢唔緊要。」，該次搭「大飛」要付30萬元。

鄺港智稱鄺球碰巧為他買了電話卡是巧合。(資料圖片)

鄺球剛買電話卡純屬巧合

被問及為何被捕時，鄺港智的手機內有一張鄺球新買的電話卡，鄺港智稱之前使用譚方駿的電話卡，會收到譚的親友來電或訊息，鄺需經常把此事轉告譚。由於他被通緝，因此著鄺球代為準備一張電話卡。他又解釋，蔡常檢查其電話，以查看鄺有否和其內地女友IVY聯絡，因此他需要新的電話卡。其代表大律師指其手機內的電話卡，是鄺球於蔡去世當天購入，問是否巧合。鄺港智稱，案發前數月已叫鄺球為他準備電話卡，因此是巧合。

否認曾襲擊蔡天鳳

其代表大律師最後問，鄺港智是否在前往大埔的車程中，在七人車內被蔡天鳳激怒而襲擊她，鄺回應：「冇。」他亦否認在大美篤停車場參與襲擊蔡。

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