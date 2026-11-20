政府建議修訂《建築物條例》，其中包括增加僭建相關罰則。針對性質嚴重的僭建物，例如紅山半島僭建地庫，不遵辦清拆令的最高罰則提高至30萬元及監禁兩年；如再次定罪，罰則提高至60萬元及監禁兩年。另外，當局建議2028年中起，購入本身已有嚴重僭建的物業，即屬犯罪，最高可處30萬元罰款及監禁2年。

至於小型僭建，例如晾衫架、冷氣機支架，當局建議納入「指定豁免工程」，並放寬現有的豁免要求，又或容許檢核證明安全後保留。局方發言人指，政府人手只是放寬的其中一個考慮因素，強調當局考慮過後，認為現行政策合理性可改善。



政府建議修訂《建築物條例》，其中包括增加僭建相關罰則。(香港01記者攝）

業主不遵辦清拆令再次定罪 罰款倍增至60萬元

發展局指，截至今年9月，逾期未遵辦的清拆令約32,000張，共涉及約64,800個僭建物，當中約13%屬與民生相關的較輕微設施，約80%屬一般僭建物，其餘約7%則屬嚴重危及樓宇及公眾安全的「指明僭建物」。當局認為，集中打擊真正風險較高或嚴重違規的僭建物，較符合公眾利益。

針對性質嚴重的僭建物，當局計劃界定四類「指明僭建物」，例如地庫、大規模圍封天台、拆除結構支柱、主力牆等，就算僭建物是繼承自前業主，新任業主都須於一年內拆除。若不遵辦清拆令，最高罰則由現時20萬元及監禁一年提高至30萬元及監禁兩年。如再次定罪，罰則提高至60萬元及監禁兩年。

擬填漏洞立新罪行 僭建物不論何時搭建均屬違法

當局並指，過去有業主辯稱僭建物由前業主持有物業時搭建，當收到清拆令，便會提出上訴，迫使政府暫緩執行。為堵塞漏洞，當局建議訂立新罪行，如業主獲得的物業存在「指明僭建物」，不論由誰或何時搭建，均屬違法，最高罰則為30萬元及監禁2年。

當局預計修訂後的《建築物條例》明年中生效，並建議生效後有一年緩衝期，以免影響修訂《條例》生效時正進行的樓宇買賣。另外，律師、地產代理等專業人士，如明知物業存在「指明僭建物」仍協助業主獲得相關物業，亦等同屬犯該罪。

晾衫架等較輕微僭建物，將納入「指定豁免工程」。（陳琬琛議員提供）

指定晾衫架、冷氣機支架等不再視為僭建物

至於較輕微僭建物，當局計劃新增更多「指定豁免工程」種類，並放寬現有的豁免要求，例如指定高度下的晾衫架、冷氣機支架等，將不再視為僭建物。另外，現時涉及招牌、室外欄杆、尺寸較大的冷氣機支架的三個檢核計劃，將整合為綜合計劃，業主在三年寬限期內若經專業人士檢核並證實安全，屋宇署不會發出清拆令。

局方發言人強調，並非盲目放寬容許輕微僭建，政府人手並非唯一考慮因素，強調是檢視過政策合理性，不少輕微僭建物只是因為未經當局批准，但無造成危險，而且都與民生相關，「如果搭一個細晾衫架，離地面又唔高，你話我犯法又合唔合理呢？」

天台僭建物遍佈全港，舊區情況更嚴重。（資料圖片）

「指定豁免工程」或未檢核的一般僭建物 引入一萬元罰款

對於不屬「指定豁免工程」或未檢核的一般僭建物，當局建議，若不遵辦清拆令，引入一萬元定額罰款；如定額罰款後仍不遵辦清拆令，屋宇署可提出檢控，首次定罪最高罰維持20萬元及監禁一年；如再次定罪，最高罰則會增至罰款40萬元及監禁一年。

就現時「明知」未獲屋宇署批准而進行建築工程屬干犯罪行，當局建議刪除「明知」字眼，以降低檢控門檻，最高罰則提高至200萬元，維持監禁兩年。

政府2012年年中全面實施強制驗樓計劃及強制驗窗計劃。（資料圖片）

強制驗樓通知引入定額罰款 拒驗最高罰20萬元

至於強制驗樓通知，會引入定額罰款，不遵辦者可罰款6,000元，最高罰則提升至20萬元，罪行持續期間每日罰款兩萬元。不遵辦驗窗通知的定額罰款則提高一倍至3,000元，最高罰則提升至10萬元。就逾期未有遵辦法定通知，而樓宇外牆、窗戶等損壞而導致傷亡或財物損毀，當局建議引入新罪行，最高罰款30萬元及監禁一年。