村屋塌牆工傷｜屋宇署：村屋拆卸非無王管 可據建築物條例提檢控
元朗山貝路一幢正在清拆的村屋，昨日（5日）早上有圍牆倒塌，壓斃44歲藍姓女雜工。工業傷亡權益會十分關注，呼籲當局修例，不要再將村屋清拆列為可豁免呈報的工程。
屋宇署今日（6日）在facebook專頁發文，指留意到坊間關注村屋拆卸工程是否「無王管」一事。署方澄清，村屋拆卸雖不受《建築物條例》的部分條文規管，毋須事先獲得屋宇署的批准及同意進行拆卸工程，但不代表村屋拆卸「無王管」，進行工程的承建商仍然有責任確保清拆工程安全。如工程導致任何人受傷，屋宇署可根據《建築物條例》提出檢控。
屋宇署表示，十分關注昨天一間村屋在清拆期間發生圍牆局部倒塌事件，並已立即派員視察，確認剩餘的圍牆沒有明顯危險。拆卸工程已經停止，地盤亦已被圍封。署方留意到坊間關注村屋拆卸工程是否「無王管」，藉此作出澄清。
署方指出，村屋一般為三層，由於結構相對簡單，屬新界豁免管制屋宇，不受《建築物條例》的部分條文規管，毋須事先獲得屋宇署的批准及同意進行拆卸工程，但並不代表村屋拆卸「無王管」，進行工程的承建商仍然有責任確保清拆工程安全。如工程導致任何人受傷，屋宇署可根據《建築物條例》提出檢控。
文中續指，事實上，屋宇署已就2023年一宗村屋拆卸工程導致傷亡個案，根據《建築物條例》第40(2B)條作出檢控，案件正等候聆訊。屋宇署除會全力調查上述事件外，亦正聯同地政總署檢視如何加緊對村屋拆卸工程的要求。
屋宇署呼籲，在進行清拆工程時，業主及承建商必須確保工程安全，否則須負上相關法律責任。根據《建築物條例》第40(2B)條，任何與建築工程直接有關的人士 （包括業權人），如進行工程方式導致任何人受傷，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款100萬元及監禁3年。
村屋塌牆工傷現場
警刑事調查隊及勞工處到場調查
