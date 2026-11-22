漁護署建議將橋咀東西兩側的珊瑚區，包括連島沙洲指定為海岸公園，爭取在2027年中前完成法定程序。現時橋咀洲每逢節假日，便有部份旅客挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物，惟因當地不屬於海岸公園，執行人員較難引用《海岸公園條例》，向破壞環境的旅客提出檢控。

漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華指，若橋咀成為海岸公園，東邊及西邊水域將禁止捕魚。對於環保團體批評橋咀洲海岸公園的擬定範圍，覆蓋海域不足，他回應指︰「我哋有咁多海島、咁多唔同嘅生境，冇可能所有地方都劃成保護區，呢個係不切實際。」



現時深受市民及旅客歡迎的橋咀洲，不屬於海岸公園。（漁護署FB圖片）

現時深受市民及旅客歡迎的橋咀洲，不屬於海岸公園。（漁護署FB圖片）

2026年端午節假期期間，一名廣州旅客在橋咀捉了螃蟹並放入膠樽。目前，在橋咀捉螃蟹或拾貝殼並未有違法，因該地不屬郊野公園、海岸公園及康文署泳灘範圍，故不受相關法例保護。（資料圖片／鄧倩螢攝）

全港共8個海岸公園受相關條例保護 西貢橋咀洲未納入

全港現時有8個海岸公園，分別是北大嶼海岸公園、海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園、沙洲及龍鼓洲海岸公園、東平洲海岸公園、大小磨刀海岸公園、大嶼山西南海岸公園、南大嶼海岸公園，設立目的為了自然存護、教育、科研及康樂。

惟近年深受市民及旅客歡迎的西貢橋咀洲，雖然也擁有多樣生態，但未納入海岸公園，即當局較難引用《海岸公園條例》向破壞環境的旅客提出檢控。

翻查資料，僅今年已有多宗旅客破壞環境的報道，包括端午節期間便有一名廣州旅客在沙灘捉螃蟹放入膠樽；五一黃金周期間廈門灣石灘岸邊，便有大批遊人挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物，環團綠色和平更在岸上發現救生衣、蛙鞋、露營用品、燒烤網等垃圾。

全港8個海岸公園列表，西貢橋咀洲未納入。（漁護署提供圖片）

浸大生物系講座教授及生物系副主任邱建文指，橋咀洲可成為出色的研究場所。（洪戩昊攝）

海岸公園委員會主席︰若橋咀洲成為海岸公園 將成出色的研究場所

諮詢團體「郊野公園及海岸公園委員會」轄下的海岸公園委員會主席、浸大生物系講座教授及生物系副主任邱建文介紹指，橋咀洲的潛在範圍內，有多個地點錄得全港最高的珊瑚覆蓋率，當中數個地方的覆蓋率大於70%。

邱建文又指，橋咀洲具有多樣物種，例如石斑魚等「指標種」（即族群數量、健康狀態或分佈變化，能夠反映棲息地環境品質或生態系變化的物種），可成為出色的研究場所。

漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華。（洪戩昊攝）

部份旅客在橋咀破壞生態 成海岸公園則有權阻止相關行為

漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華指，正積極籌備相關工作，對於現時部份旅客在橋咀進行諸多破壞生態的行為，只要成為海岸公園，執法人員便有權阻止相關行為；同時橋咀東邊及西邊水域，分別保育珊瑚及中華白海豚，屆時也將禁止捕魚。

朱振華並指，橋咀相對於其他海岸公園，旅客更容易到達，因此希望能打造成開放式教室，讓旅客認識如何欣賞海洋生態，屆時橋咀洲將舉辦教育和科研等活動，因此西邊水域實施限速，並預留水域供水上活動之用。

政府建議在橋咀島東西海岸的珊瑚區設立海岸公園，面積約63公頃。（立法會文件）

環團批公園範圍「斬件式」 署方稱所有地方劃成保護區不切實際

不過，橋咀洲海岸公園擬劃定範圍引來批評。環保團體「綠色和平」形容，政府的規劃屬「斬件式」，僅涵蓋橋咀東面和西面海域，惟北面和南面海域同樣具有高覆蓋密度的珊瑚，且擁有具重要保育價值的喜鹽草海草床。

朱振華回應指，橋咀一帶珊瑚及其他資源豐富的海域，已全部納入海岸公園範圍，珊瑚專家也認同這個擬定方向。他又稱橋咀南部的廈門灣沒有珊瑚，惟留意到旅客的行為不理想，因此將與康文署合作推行教育活動。