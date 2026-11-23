位於馬鞍山恆光街的簡約公屋項目上周五（20日）正式入伙，是最後一個以組裝合成建築法（MiC）興建的簡約公屋項目。財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸當日到場，向獲編配單位的家庭派發鎖匙。政府預計，全港共30,000個簡約公屋單位將於明年首季全數落成，最後兩個項目均屬學校改建項目。



馬鞍山恆光街項目是政府最後一個採用「組裝合成」建築法（MiC）興建的簡約公屋，共提供855個單位。（房屋局Facebook）

馬鞍山恆光街項目是政府最後一個採用「組裝合成」建築法（MiC）興建的簡約公屋，共提供855個單位。（房屋局Facebook）

黃偉綸當日向入伙家庭派發鎖匙，了解他們的生活轉變。其中一戶受惠家庭以往需與朋友合租單位，分租面積約100平方呎；遷入恆光街項目後終擁有獨立的居住空間，小朋友成長環境亦得以改善。

恆光街項目是政府最後一個採用「組裝合成」建築法（MiC）興建的簡約公屋，共提供855個單位，涵蓋一至二人、三至四人及四至五人戶型。項目月租介乎約1,200元至2,700元，旨在為急需改善居住環境的合資格基層家庭提供多一個選擇，同時有效紓緩他們的租金負擔。

項目由中國海外物業服務有限公司與東華三院聯營管理。入伙當日，營運機構設多個互動攤檔，包括讓小朋友體驗以MiC積木「建屋」的遊戲攤位，以及門牌DIY工作坊，讓住戶親手製作專屬門牌裝飾新居。現場亦設有求職及入學資訊服務，支援有需要轉工或為子女安排轉校的居民。