港燈今日（23日）宣布，2027年將撥款7,800萬元推行優化版「智惜用電服務」，包括為合資格劏房租戶提供每戶1,000元電費津貼、派發200元現金券及贈送降溫設備等措施支援弱勢社群減輕能源開支，另一方面擴大樓宇節能資助範圍並加快交通工具電氣化，配合香港低碳轉型。



港燈宣布，2027年將撥款7,800萬元，為合資格劏房租戶提供每戶1,000元電費津貼、派發200元現金券及贈送降溫設備等，支援弱勢社群減輕能源開支。（資料圖片）

港燈今日公布，將於2027年撥款7,800萬元推行優化版「智惜用電服務」，港燈客戶服務總經理梁偉堅表示，隨着電氣化應用日益普及，希望優化和延續「智惜用電服務」旗下各項服務計劃，進一步提升能源效益，並支援有需要社群減輕能源開支，共同支持香港低碳轉型。

資助非住宅客戶更換或升級老化的固定電力裝置

在改善樓宇能源效益方面，協助港島及南丫島樓宇節能的「節能共享資助計劃」將進一步擴大資助範圍。新計劃將資助非住宅客戶，包括住宅樓宇公共電力賬戶的註冊客戶，更換或升級老化的固定電力裝置，涵蓋改善大廈公共電力設施及上升總線等工程，以提升電力安全及供電可靠性，每幢樓宇或處所最高可獲50萬元資助。

此外，非牟利社福機構及學校樓宇可獲資助推行提升能源效益、重新校驗（RCx）及採用可再生能源等項目，每幢樓宇資助上限為200萬元；其他非住宅客戶安裝電廚房、乾衣及熱水等節能設備或技術服務，每個處所上限則為40萬元。上述項目均會優先資助已完成《建築物能源效益條例》（BEEO）強制性能源審核的樓宇。

港燈今日（23日）宣布，2027年將撥款7,800萬元推行優化版「智惜用電服務」。（港燈網頁截圖）

同時，「節能設備資助計劃」將繼續資助已完成港燈能源審核服務的非住宅客戶，更換LED燈、節能冷氣機及安裝熱能回收系統，已完成BEEO強制性能源審核的處所最高可獲80%項目開支資助。港燈亦會繼續透過樓宇基金，以每幢上限50萬元資助業主改善公用設施能源效益，並為非住宅客戶提供免費能源審核服務。

社區關愛及支援弱勢社群方面，繼今年夏季在港島多區推出的「港燈清涼角落」計劃廣受歡迎後，港燈明年將推出「清涼關懷社區試驗計劃」以延續相關工作，透過舉辦抗熱消暑活動、用電安全及節能講座，並向合資格基層家庭和長者贈送空氣循環扇等降溫設備，協助他們應對酷熱天氣。

港燈宣布，2027年將撥款7,800萬元，為合資格劏房租戶提供每戶1,000元電費津貼、派發200元現金券及贈送降溫設備等，支援弱勢社群減輕能源開支。（資料圖片）

此外，多項直接經濟及物資援助亦會延續，包括為合資格劏房租戶提供每戶1,000元電費津貼、向1萬個弱勢家庭（包括港燈「電費優惠計劃」住宅客戶）派發每戶200元現金券，以及為經社福機構轉介的弱勢家庭添置電磁爐及電熱水器。港燈供電範圍內由社福機構營運的社區中心，明年為基層及有需要人士舉辦活動時，亦可申請每間中心上限2.5萬元的餐飲資助。

為配合本港加快推動交通工具電氣化，港燈明年將繼續提供免費電力評估及技術支援，協助傳統油站營辦商安裝高速充電設施或改建為高速充電站。港燈表示，會透過「智惜用電電動車充電方案」，支援客戶、電動的士業界及相關持份者發展充電和換電設施。另外，港燈「智惜用電教育基金」明年將繼續撥款500萬元，包括資助學界進行每項1萬至5萬元的節能效益及可再生能源項目，並鼓勵學生大使向公眾推廣低碳生活及可持續發展。