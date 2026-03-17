私隱公署30周年出版中文故事書　迷城歷險記引導小學生正確使用AI

私隱專員公署成立30周年，作為誌慶活動之一，公署今日（17日）出版小學生中文故事書《AI迷城歷險記》，引導小學生正確使用人工智能（AI）及認識保障個人資料私隱的重要性。公署將派發故事書予全港所有小學作資訊素養學習教材。



私隱專員公署成立30周年，作為誌慶活動之一，公署今日（17日）出版小學生中文故事書《AI迷城歷險記》。（私隱專員公署圖片）

私隱專員公署今日出版全新小學生中文故事書《AI迷城歷險記》，希望以生動有趣的故事情節，引導小學生正確使用人工智能及認識保障個人資料私隱的重要性。出版故事書為私隱專員公署成立30周年的誌慶活動之一，亦屬公署30周年「小學生保障私隱活動」的其中一項重點活動。公署表示，活動獲得教育局支持，署方將向全港所有小學派發故事書作資訊素養學習教材。

私隱專員公署成立30周年，作為誌慶活動之一，公署今日（17日）出版小學生中文故事書《AI迷城歷險記》。（《AI迷城歷險記》截圖）

故事書以虛擬實境遊戲闖關為主線，透過講述三名小學生在「AI迷城」中的歷險旅程，帶出正確使用AI、慎用社交媒體、妥善處理及應對網絡欺凌，以及保護個人帳戶和尊重他人私隱等與保障個人資料私隱息息相關的主題。故事書亦附設讀後延伸活動，鼓勵學校善用相關教材作延伸學習，並引導學生於校內外實踐保障個人資料私隱的良好習慣，提升他們在數碼環境中的判斷力及應變能力。

個人資料私隱專員鍾麗玲。（資料圖片/歐陽德浩攝）

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，在AI和數碼科技迅速融入日常生活的時代，及早教導學生保障個人資料私隱和安全使用新科技尤為重要。公署希望透過故事書，以淺白易明且具吸引力的方式，協助小學生建立正確的保障個人資料私隱意識，為他們安全探索數碼世界奠下良好根基。