大專男生涉與同班女友性交時拍下過程，並拍到女方裸體，女方後來提出分手時，男生疑用影片以威脅，女方擔心下報警，男方涉以代她在課堂上簽到的記錄，要脅女方銷案，又在校園內追著女友還國際漫遊數據卡而涉襲擊女方。



男方早前承認以私密照作威脅，但否認妨礙司法公正及普通襲擊罪，案件（STCC1604/2026）今(23日)在沙田法院開審。



承認以私密照威脅 否認妨礙司法及普通襲擊

被告黎諾然（22歲）被控未經同意下威脅發佈私密影像、作出傾向並意圖危害司法公正的作為，及普通襲擊等3罪，他承認2026年1月28日，要脅發放女事主X的私密照，令她感到侮辱、驚嚇和困擾。

被告否認同年2月10日，藉威脅向學校老師舉報X涉嫌學術不端，從而要求X撤回投訴，及於同年3月2日在將軍澳襲擊X。

被告黎諾然在沙田法院受審。（黃學潤攝）

X稱不同意被拍但無告知被告

事主X供稱，她現年21歲。她在2024年9月和被告是同班同學，翌年2月兩人成為情侶。在2025年4月，二人曾在被告葵涌葵蓉苑的住所發生性行為，被告曾用手機拍下過程，他並曾把一段13秒的影片傳送給X。該片拍到X赤裸及兩人性行為的過程。X稱她當時不同意被拍，但沒有告訴被告。

曾要求刪片但遭被告拒絕

X稱二人在2025年10月28日爭執，關係亦破裂，她擔心該片會成被告的把柄，曾要求被告刪片，但被告拒絕。她當時經常遭受被告冷暴力，二人在冷戰，故未有進一步要求他刪片。

拒分手並說：你都唔想片段外流

X在2026年1月28日向被告提出分手，被告拒絕，並開設只有他們兩人的群組，又致電X說：「你都唔想啲片流出去架？」又稱要X把家人都加入群組。X感到威脅，並掛斷電話，並在家人陪同下報警。兩天後，被告同意分手。

以代簽到記錄要求X撤案

X稱她在同年2月10日在學校收拾物品，被告要求與她單獨對話，並稱若她拒絕，便會把上課時代她簽到的名單證據交給老師。X答應在課室外與他會面。被告要求她銷案，否則他便會把代簽到的名單交給老師。被告離開前再稱：「其實你自己一個都可以去警署銷案。」她離校前已見到警方找被告問話。X稱，她理解被告是要求她撤銷本案的投訴。

在校園追逐X索還國際漫遊數據卡

X又稱，被告答應分手後仍繼續致電她，同年3月2日，她在學校碰見被告，被告即跑向她，她嘗試跑向人多的地方避開但失敗。被告伸手扯她的帽，她想避開時被追上，被告要她償還國際漫遊數據卡。X受驚哭泣及尖叫，拒絕被他觸碰，最後在同學陪同下離開，過程中沒有受傷。

辯方指，被告雖承認未經同意下威脅發佈私密影像罪，但會爭議事主是否同意拍攝，及有否要求刪片等案情。