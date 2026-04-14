醫生出軌後遭多男勒索229萬　無業男認出面要醫生交代　囚34月

已婚醫生在應用程式認識有夫之婦並性交，數名男子兩個多星期後往找醫生，其中有人聲稱是已婚婦的丈夫，他們涉恐嚇醫生一番後，眾男指稱是「大佬」的男子，有黑幫背景綽號「金融趙」現身，他涉出面要醫生作出交代，醫生答應支付229萬元，但最終亦有報警。「金融趙」今（14日）在區域法院承認非法禁錮及勒索罪，暫委法官郭偉健指，被告的參與為有預謀及計劃，他在保釋期間犯案，為加刑因素，就兩罪判囚34個月。



被告就本案要服刑28個月

被告趙俊名（49歲，無業）承認一項非法禁錮罪及一項勒索罪，指他於2021年9月3日，在九龍塘某停車場，與倪少軒、文家豪及一名不知名人士，將事主X非法禁錮；及於同月3日至7日，與倪少軒、文家豪要求X交出229萬港元。

被告在2013至2014年涉欺詐及洗黑錢逾819萬，去年承認5罪被判囚3年9個月。郭官准本案6個月刑期與該案同期執行，即被告就本案需服刑28個月。

被告趙俊名在區域法院認罪，被判囚34個月。(黃浩謙攝)

X在應用程式認識有夫之婦並性交

案情指，X是已婚的註冊醫生。在2021年8月14日，X經應用程式結識了一名姓陳的有夫之婦，二人其後數度見面，並有性交。翌月3日，X在九龍塘某停車場登上其私家車，數名男子走近他，其中一人向X稱陳女士是他的妻子，三人隨後登上X的私家車。

眾男曾恐嚇X無咗隻手做唔到手術

其中一名男子對X認，知道X曾與陳女士發生關係，問X打算如何處理，又說出X的住址等，並叫X把車輛駛至人煙稀少的地方。X把車駛至停車場4樓，期間有人恐嚇他說：「你都唔想跑唔到馬拉松㗎」、「冇咗隻手做唔到手術㗎」等。

被告稍後出現並要X作交代

X有感家人被監視，故感到害怕，想盡快解決事件。二十分鐘後，數名男子與被告到達，有人告知X，被告是他的「大佬」。被告遂要求X給個交代，X提議賠償30萬元。數度談判下，X最終因擔心自身安危，答應半年內分期支付229萬予其中一男子。被告再要求X在道歉信上寫上付款安排，並要求他讀出道歉信，及把過程拍下。

若不守諾會指X專搞人老婆

X其後再度被威脅，有人向他傳送一張相片，顯示出X及陳女士的樣貌、X的姓名、流動電話號碼、住址、職業及診所名稱，並指稱X與別人妻子有染，「專搞人老婆」、「女病人要小心」、「睇症睇到上酒店」，並表示X不守承諾，因此會公開相片。

X最終報警處理，被告在2024年6月被捕，X在認人手續中認出被告。

案件編號：DCCC1586/2025