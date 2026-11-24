寶勒巷車禍死者為鐘錶商人 清真寺參拜後取車遇難

尖沙咀寶勒巷昨午（22日）發生嚴重車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，釀1死3傷，肇事司機一度逃逸。警方事後拘捕38歲姓倪男子，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人死亡」。香港巴基斯坦協會公布，車禍中的死者Javaid Mehmood為協會一員，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴，亦服務協會逾10年，所有認識他的人都對其離世深感惋惜。協會將為死者舉行殯禮儀式。

巴基斯坦協會榮譽秘書Jawad Ashraf接受《香港01》電話訪問時表示，Mehmood當時到九龍清真寺參拜，儀式完結後，正步行前往停車場取車，惟途至寶勒巷一帶時被私家車撞及。據知，當時與他一同參拜的是今年60歲的國際學校校長Akhter，他頭部受創大量流血，直至今日（23日）情況始轉為穩定。

蔡天鳳案｜鄺港智認曾想轉做特赦證人指證父親 但未獲接納

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今（24日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智繼續接受其父鄺球的大律師戴偉奧盤問。

大律師戴偉奧指出，鄺港智曾去信警方，指他可提供口供，以獲豁免起訴。鄺港智認曾去信要求和警方會面，並稱要：「講番真相。」他亦有向警方透露，他願意指證父親鄺球。鄺港智又稱，他想成為特赦證人，以他理解，擔任控方證人，便代表警方不起訴該人，惟警方最終沒有豁免起訴他。

灣仔女途人頭耷耷衝出馬路撲向鐵騎士 起身踉蹌險再撞車

網上流傳一段車cam片段，顯示昨日（23日）下午3時10分，在灣仔天樂里近灣仔道，一名女途人突然衝出馬路橫過「黃格仔」，幾乎被順線行駛的電單車撞到，相當驚險。

當時她已越過一輛貨車，期間一直「頭耷耷」未有留意路面情況，行至左二線時，有電單車沿路駛至，幸鐵騎士及時煞停，未致猛力撞到；惟該名女子失重心，直撲倒在鐵騎士身上。女子跌跌撞撞走開，期間更險些撞及片主車輛，而鐵騎士亦回頭察看其情況。

上環小女孩找換店內地男轉帳¥1索$4萬 職員驚覺受騙報警

上環找換店疑遇騙案。今日（23日）下午約2時許，一名22歲內地男子到德輔道中156號「小女孩找換店」，向職員展示圖片稱已轉帳人民幣，要求店方將港幣4萬元轉至其戶口。職員懷疑有人行騙，報警求助。

據悉，前日（21日）下午1時左右，另一名年約30至40歲的中國籍男子，先採用上述手法兌換現金，店方不虞有詐，將2萬港幣轉帳至其戶口。及至今日，一名22歲內地男到店換錢，令職員生疑，隨即查看兩人的轉帳紀錄，發現前者僅轉帳人民幣18元，後者更只轉帳人民幣1元。職員當場揭發，22歲男見事敗逃去。案件列「欺詐」，交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進，警員正追緝兩名男子的歸案。

黃仁勳復職獲員工歡迎：稱第二次任CEO會做得更好

英偉達（Nvidia，又譯輝達）於11月23日戲劇性宣布黃仁勳復任行政總裁後，黃仁勳同日重返公司位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的總部，受到員工熱烈歡迎。在此之前，黃仁勳發聲明表示，迫不及待重返工作崗位。他同日亦已將X帳號的個人簡介，重新改回為英偉達創辦人兼CEO。

尖沙咀路線問題爆爭執 兩醉酒內地女疑被撞傷

今日（24日）凌晨3時58分，尖沙咀康達徑5至7號對開有人報案指發生交通意外。救援人員接報到場，發現兩名持雙程證的內地女子身有酒氣，她們腳部受傷，遂安排救護車送院治理。

據了解，2名女事主較早前曾乘搭的士，疑與司機有爭執，她們落車後疑有人開車。二人被波及跌倒在地致腳受傷，的士往科學館徑駛走。

越南河內火鍋店爆炸致建築物倒塌 至少3死10傷

越南首都河內一間火鍋店24日早上發生爆炸，造成至少6人死亡、10人受傷。店舖所在的建築坍塌，周邊包括住宅在內約10座建築受損，約500米外亦有震感。

【宏福苑大火一周年】嚴重傷者艱難康復之路

大埔宏福苑大火造成168人死亡，79人受傷。區先生的父母區耀輝與吳金霞是當中的「2/168」，重傷弟弟傑仔是「1/79」。

他們原來住在宏昌閣低層單位，父母罹難，40多歲的弟弟傑仔在後樓梯被廢料及大火圍困，爬欄跳出火海被消防員救出。他有35%皮膚燒傷，雙耳受損，幸保聽力，但至今仍接受治療——要穿壓力衣、包頭套，周一至五要到醫院洗傷口及治療，未來還要排期再做手術。

大火一年，區先生來稿訴心聲。他希望大眾記得，數字無法呈現的，是每個活生生的人。默哀「168」，關注「79」，更好是了解居民的故事。

李城璧中學推強制晚間自習 學生批不合理

本屆考生正準備應考香港中學文憑考試（DSE），有於保良局李城璧中學就讀的中學生近日向《香港01》表示，校方向家長發通告表示，將為學業成績未達標學生安排強制性晚間自習，時間由下午5時30分至晚上8時30分，未經批准而缺席的學生，將作曠課論。該學生批評相關政策不合理，認為變相是剝奪自主溫習空間，又指學校無安排用餐時間，如要學生「用健康換分數」。

保良局李城璧中學回覆查詢時稱，有部份學生曾反映校外缺乏理想的溫習空間，遂推行晚間自習及學業輔導計劃，又指若學生因不同原因而未能出席，家長可書面通知校方或直接與老師聯繫。教育局發言人則說，得悉事件後已即時聯絡有關學校了解情況，已提醒學校在安排課後輔導或自習時，必須充分考慮學生的作息時間、學習需要及實際情況。