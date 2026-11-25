名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月24日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智繼續出庭接受控辯雙方盤問。辯方揭發，鄺港智於2024年曾去信警方要求成為「特赦證人」，指證父親鄺球，惟最終遭警方拒絕；鄺港智並於2026年2月錄取口供後，相隔一個月寫信予父親稱口供有被警方誤導成分，並表明「到時我會在庭上講番」。



此外，控方盤問鄺時，展示蔡天鳳生前攜帶的粉紅色麂皮 Birkin 手袋，指袋上有穿洞且手挽及袋內驗出蔡的血跡，質疑蔡遭錘仔襲擊頭部時曾舉袋抵擋；鄺港智則堅稱從未碰過涉案錘仔，又供稱在碼頭落網是因付錢後沒船及「被人出賣」通風報信所致。他亦在庭上爆出更多蔡天鳳協助其盜竊的案情。



蔡天鳳。（Abby Choi IG)

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

鄺港智前日作供時，否認在七人車上被蔡責罵至失控「火遮眼」殺死蔡及由鄺球「執手尾」，並指直至2023年仍與蔡有性關係，否認與蔡現任丈夫譚方駿是性伴侶，但稱譚「九成」屬同性戀、「鍾意男嘅多啲」。

辯方大律師戴偉奧(白衣)。(朱棨新攝)

認曾求任特赦證人指證父親

鄺港智昨日繼續接受代表次被告鄺球的大律師戴偉奧盤問。戴偉奧指出，鄺港智於2024年曾去信警方，表示可提供口供以換取警方豁免起訴；鄺港智在庭上否認，指去信是要求與警方會面以「講番真相」，並透露願意指證父親鄺球，警方當時回覆需作考慮。

戴偉奧再問他是否要求獲豁免起訴，鄺港智承認當時要求成為特赦證人，按其理解擔任控方證人便不會被起訴，重申目的：「我係講番真相，願意指證我爸爸」。

戴偉奧指出，警方拒絕豁免起訴他，鄺回應：「錯啦，警方話要攞指示」，惟面對辯方指警方最終依然拒絕，鄺稱：「佢哋呃我落份口供，先有呢件事」。

被告鄺港智。（網上圖片)

指控筆錄時警方省略及修改其說法

被問及錄取口供時，有否道出真相，鄺港智回應口述時有講真相，但筆錄時沒有，指控警方省略及修改其說法。他承認自己有權增補口供，但指錄口供的警員曾表示「無關痛癢就唔好寫」，令他覺得對方似在指導如何撰寫供詞，故沒有「chur」對方；他強調供詞「skip」了很多內容且部分字眼被改，「唔係你想寫咩就寫咩，我當時想配合佢」。

戴偉奧當庭讀出鄺港智的供詞，當中提及他上車後，眾人前往大埔找鄺球討論，惟事實上他當日是去接女兒放學。鄺重申，供詞省略了許多內容，他亦有提及曾到大美督停車場但筆錄未有寫下。

供詞本想寫明與兄下車 但警稱：無謂嘢唔使寫咁多

供詞續寫道：「爸上車同 Abby 嗌交，整暈咗 Abby」，戴偉奧質疑他根本沒有見到鄺球與蔡爭執，鄺同意見不到、只是估計。被追問「蔡暈了」是否亦屬猜測，鄺答「絕對不是」，解釋他在該處更改了字眼，因警員當時質疑他並非醫生並反問「你點知佢死咗呀？」，他最終順應警員意思修改。

他又補充，本想寫明自己與胞兄下車走到一旁，但警員稱「無謂嘢唔使寫咁多，唔係你鍾意寫咩就寫咩」，故此作罷。戴偉奧直指他虛構鄺球殺蔡的故事，鄺不同意並反問：「你有冇見過謀殺嘅供詞正常嘅係得幾行字吖？」

戴偉奧進一步指出，鄺港智於2026年2月錄取該份口供，一個月後（即2026年3月）便寫信予父親鄺球。庭上讀出信件部分內容：「你收到我上一封信未呀，上次提到我同警察錄咗份口供，但其實係我有被誤導成份，佢講咩，我寫咩，到時我會在庭上講番」。

被告鄺球（蔡天鳳前家翁）

寫信予父稱口供「被警方誤導」

鄺在盤問下重申，被警方誤導，稱「得幾行字 ，好明顯唔係（事實）啦」。被問及為何不在信中交代日後作供會講述鄺球如何殺蔡，鄺回應：「咁佢都知㗎啦，唔使寫得咁詳細」，並解釋「會在庭上講番」是指口供內容，否認因誣陷父親感到內疚而寫信，亦否認自己殺死蔡天鳳。

此外，戴偉奧提及鄺港智在盜竊案求情時，其代表律師曾指，他犯案原因之一是為支付兄長鄺港傑讀大學的學費，直指該說法不實，犯案純屬貪心。鄺港智否認，稱自己「為家庭而貪心」並確有支付部分兄長學費，解釋當時父母「有少少唔係咁啱」，鄺球給予李瑞香的款項，但李經營生意及投資股票虧蝕，李不敢告知鄺球遂向鄺港智透露，鄺港智因此偷偷支付部分學費，兄長並不知情，反問：「我阿媽都我阿媽，我幫我阿媽、我阿哥，有乜問題」；至於向盜竊案事主賠償，他指自己、蔡天鳳及鄺球均有出錢。

鄺港傑(左)及蔡天鳳(右)。(網上圖片)

否認藉口落車避談殺人細節

主控資深大律師郭莎樂隨後展開盤問，質疑鄺港智兄弟二人都稱與蔡關係良好而鄺球與蔡交惡，為何當蔡與鄺球在車上「講數」時，兩兄弟不留一人在車上以免發生事故。鄺港智回答指，當時想法很簡單，因蔡在車上「講咗好耐」，故他下車吸煙及讓座予父親。控方指車廂寬敞大。可坐在車頭，鄺答：「係可以，可以就唔會發生呢件事啦」，否認訛稱下車是為免交代爭執及殺人細節，強調「真係落咗車呀嘛」，並承認自己對事件亦有責任。

控方問及鄺球行兇後的細節，鄺港智供稱沒有見到鄺球手持任何武器或車上有武器，鄺球事後只說「返去村屋度先」，形容鄺球當時樣子呆滯、相信表現難過。控方指出，法醫認為蔡遭鈍器襲擊致死的可能性較被人用力推向扶手大，鄺港智指兩種可能性都有機會，重申「我冇睇到」。

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲多把刀、鎚等證物。（梁偉權攝）

稱錘仔有其DNA卻無指紋血跡「匪夷所思」

針對涉案錘仔吻合蔡頭部的傷勢，同時它驗出有鄺港智的DNA，鄺港智表示「知道」，但堅稱無法解釋為何留有其 DNA，「我掂到都無掂過」亦從未見過該錘仔；他反指錘仔上沒有血跡、沒有其指紋亦沒有蔡的 DNA，而錘仔由胞兄購買卻同樣沒有胞兄的指紋和 DNA，形容「匪夷所思，唔知點解釋」。控方隨即反駁，專家證人早前已指出觸碰物品不一定會留下指紋。

蔡母報案前曾來電問蔡行蹤 鄺稱蔡當時打麻雀 不覺擔心

鄺港智又指，在龍尾村單位時，鄺球著兩兄弟離開，並稱會自行處理，他當時理解父親會報警或召救護車，直至蔡母張燕花晚上致電稱已報警，才發現父親並無報警。控方指張燕花在警署致電前已曾來電，問他是否知悉張感到擔心，鄺稱張早前致電時正在打麻雀、尚未擔心。

被質疑欺騙善待他的張燕花訛稱不知蔡去向，鄺回應「嗰時唔知點講」，並指返抵加多利山後亦有哭泣。至於張稱報警時他罵「仆街」，鄺解釋並非極度憤怒，而是「oh shit」一類的反應，因當時被通緝、思緒混亂及感到後悔。

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證。（梁偉權攝／資料圖片）

庭上展示蔡天鳳粉紅色Birkin手袋 控方指袋穿洞染蔡血跡料舉袋擋錘

控方在庭上問及 Hermès Birkin 手袋是否昂貴（普通款式至少8萬元），鄺港智同意，並形容蔡天鳳「鍾意買名牌咁樣囉……佢興趣係咁囉」，指蔡並非專業模特兒，只是「鍾意打扮擺上網」；被問及蔡會否攜帶受損飾物外出，他反問自然損壞或頸鏈斷後修好算不算損壞。

鄺港智確認，蔡天鳳擁有一個粉紅色麂皮 Birkin 手袋，且是由他購買、價格較普通款昂貴。控方重播蔡案發日抵達加多利山的閉路電視片段，顯示她手持粉紅色手袋，並當庭展示該手袋證物，著鄺港智拿起。控方指出，該手袋上有一個穿洞，問是否用力按壓袋扣所致，鄺不同意並認為位置不吻合。

控方繼而指出，當日原本相約「塑料姊妹」聚會，理應想炫耀其 Birkin 手袋，鄺回應「炫耀冇意思啦」；控方直指鄺港智案發時用錘仔擊打蔡的頭部，蔡曾舉起手袋抵擋才造成袋上的穿洞，鄺予以否認，稱袋的損毀是否吻合錘擊要問專業人士才知。

控方進一步指出手袋手挽及袋內均驗出蔡的血跡，正是蔡舉袋保護自己時沾上；鄺港智否認，並一度指看見袋內有啡色「污漬」，控方即指出，血跡相隔一段時間會變為啡色，且化驗已證實屬蔡天鳳的血液。

前夫鄺港智被捕時情況。（資料圖片）

稱碼頭被騙兼遭出賣致落網

控方指出，鄺港智原本打算在鄺球租給他的凱旋門單位避風頭，直至得悉家人被捕才安排「大飛」離港；鄺港智否認，重申凱旋門單位是鄺球租予情婦，解釋自己得悉被通緝及「出咗事」，加上蔡母指警察正在找他，才安排乘「大飛」離港。

被控方質疑蔡母的女兒遇害卻反而通知他離開，鄺稱蔡母當時並不知女兒遇害，並謂「我都喊住問佢（我）啲仔女點算」，其後他「自己諗到、感覺到」父兄到警署協助調查後未獲准離開，且母親李瑞香亦已被捕。

鄺港智又指在東涌碼頭落網是因為「被人出賣」，有人向警方通風報信，但他連聲否認通風報信者是已分手的內地前女友盧曉虹（Ivy）。暫委法官指出，早前以為他所指的「呃（scam）」是付了錢卻沒獲安排遊艇，如今又說是被人出賣；鄺澄清「係2個原因同時㗎」。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

爆蔡助盜竊「睇水」 曾假扮胞姊與受害人聊天

控方最後追問，鄺港智早前聲稱蔡天鳳曾協助他干犯盜竊案一事，鄺一度以怕遭額外檢控為由拒絕回答。在暫委法官指示他必須就已承認的盜竊控罪作答後，鄺供稱已忘記蔡在哪次有幫忙，並透露蔡除了在現場為他「睇水」、觀察有否事主跟蹤以便他離開外，兩人當年在網上「漁翁撒網」尋找目標聊天時，蔡天鳳亦曾假扮其胞姊與受害人聊天。

控方昨日已完成對鄺港智的盤問，案件今日續審，將由代表鄺港智的大律師安華暉進行覆問。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港智作供一文看清

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