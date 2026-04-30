審計報告｜青協青年宿舍用樂聲牌浴室寶　包安裝運費低招標價56%

審計署昨日（30日）發表審計報告，特別不點名批評香港青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，其中78部浴室暖風機（俗稱浴室寶）連安裝及運費等，共花費733,200元，即每部平均9,400元。



《香港01》發現，涉事浴室寶為Panasonic樂聲牌的FV-23BW系列產品，最貴的一款連安裝費及運費，目前市價介乎2,478元至3,240元不等。若翻查數年前的售價，再計及最貴的安裝費及運費，每部也只需4,180元，即比青年宿舍所採購的便宜56%或5,220元。



前立法會社福界議員狄志遠對事件感到匪夷所思，因青協一直以來是嚴謹及務實的社福機構，加上資源有限，資金來自政府或是大眾捐助，受到社會密切監察，一般情況下不會採購高於市價的產品。他建議青協盡快向公眾鉅細無遺地解釋，避免帶來負面形象。



審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。（香港01記者攝）

青協大埔青年宿舍PH2豪裝要點：

．浴室暖風機連安裝、運費等，每部9,400元，購入78部共73萬元

．廁紙架每個3,390元，購入76個，共25.8萬元（難以使用，換替代品）

．梘液器架每個2,390元，購入46個，共11萬元（安全問題，換替代品）

．扶手／毛巾杆每條1,890元，共購入152條，共28.7萬元（安全問題，只安裝一條，另一條備用）



大埔青年宿舍採購樂聲牌FV-23BW浴室寶系列

審計署昨日（29日）發表審計報告，其中一篇審視政府資助興建的青年宿舍，結果發現香港青年協會經營的大埔青年宿舍PH2，採購家具及設備費用高昂。其中一份合約費用為903,200元，涉及78部浴室暖風機，連安裝及運費索價733,200元，即每部平均9,400元；另外相關預備工作和雜項的一筆過費用則有17萬元。

翻查大埔宿舍官網的「PH2單位360度全景照片」，示範單位浴室的窗戶頂部，正安裝一部窗口式浴室暖風機，即俗稱浴室寶，品牌為Panasonic樂聲牌，型號是FV-23BW系列的其中一款，能提供暖氣、乾衣、換氣等功能。

示範單位浴室的窗戶頂部，正安裝一部Panasonic樂聲牌的窗口式浴室寶。（網頁截圖）

目前連安裝費及運費介乎$2478至$3240

而該浴室寶系列最高級的型號為FV-23BWN2H，雖然外觀上與另外兩個型號相同，但內置空氣淨化功能，聲稱能主動抑制病毒細菌。根據香港格價網Price.com的資訊，該產品目前售價介乎1,660元至2,340元，但不包運費及安裝費。

若翻查多間電器商戶網頁，計算零售價、安裝費及運費的總價格，可發現各店頗為參差，例如豐澤索價3,240元；BUILT-IN PRO為2,478元；樂聲牌官方則要2,650元。當中安裝費介乎410元至500元不等，而運費全免或收100元。另外若顧客需延長保養服務兩至三年，則要另付458元至720元。

估算浴室寶合約採購價貴市價1.24倍

不過審計報告提到，青協在2020年一月批出合約，即距今已有6年許時間，當年浴室寶的零售價與今日或有差距。消委會2022年11月曾發布浴室寶的評測報告，當時該型號的建議零售價為3,580元。

考慮到消委會由開會決定題材細節，至買板送往第三方實驗室，再根據數據撰寫報告，全程花半年以上時間，即實際上是2022年初的售價，相信較貼近2020年的水平，可作參考之用。

換言之，即使選取該浴室寶系列最高級的型號，再計算上述商戶最貴的安裝費及運費，每部共計只需4,180元，比合約採購價9,400元，比採購價便宜56%或5,220元。

新思維主席、前立法會社福界議員狄志遠認為，青協應盡快向公眾鉅細無遺地解釋，避免帶來負面形象。（資料圖片）

狄志遠促青協盡快解釋 避免為社福機構帶來負面形象

新思維主席、前立法會社福界議員狄志遠表示，對報告結果感到匪夷所思，因青協一直以來是嚴謹及務實的社福機構，然而審計署不會隨便作出嚴厲批評，因此他認為青協必須要正視問題，盡快向公眾鉅細無遺地解釋，避免帶來負面形象。

狄志遠又指，社福機構通常資源有限，資金來自政府或是大眾捐助，受到社會密切監察，難以私商授受，一般情況下也不會採購高於市價的產品，因此對今次的事件難以理解。「可能有特殊情況，我唔知啦，要靠佢出嚟交代。」

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰建議推動部門首長責任制。（資料圖片）

田北辰籲推動部門首長責任制 扭轉政府「大花筒」文化

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰指，雖然審計署每年都發現「大花筒」情況，但政府部門或受資助機構不像私人公司精打細算每一分錢，被揭發前也不會主動糾正，認為是整個文化問題。他建議推動部門首長責任制，包括追究公帑使用不善，否則每年譴責並不能解決問題。