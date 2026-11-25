政府近年持續增加對學前康復服務的投入，社署相關開支由2021/22年度約21億元，增至2025/26年度約28億元。審計署今（25日）發表最新第87號報告書，內容亦涉及學前康復服務。報告揭示目前資助學前康復服務均存在地區供求失衡，以特殊幼兒中心為例，2025/26年度平均需輪候15.9個月，但在元朗區平均輪候時間長達25個月。

針對政府擬明年9月推行新校本支援模式，審計署指，社署雖有就不同類別的學前康復服務作出推算，但卻沒有推算到校服務的供求情況，亦未計及在私營界別接受服務的兒童人數，促請社署持續檢視。



審計署今（25日）發表最新第87號報告書，報告指目前的資助學前康復服務均存在地區供求失衡，也發現有機構違反協議，並指出社署於服務監督、日常巡查及服務協議續期上有多項不足。(資料圖片)

特殊幼兒中心平均需輪候15.9個月 元朗區最長

報告指出，四類主要資助學前康復服務中，特殊幼兒中心的輪候時間最長，2025/26年度平均需輪候15.9個月，各區輪候情況亦有差異，其中北區和元朗區的平均輪候時間分別長達23和25個月，離島區、葵青區、南區和大埔區的平均輪候時間則約為10至11個月。

特殊幼兒中心2025/26年度平均需輪候15.9個月。（審計報告截圖）

報告又指，早期教育及訓練中心及幼稚園暨幼兒中心兼收計劃同樣有地區供求失衡的情況。前者各區平均輪候時間顯著差異，元朗區和北區為平均輪候時間最長，分別要等6.9個月及7.8個月；相反在南區和黃大仙區的平均輪候時間則為1.4個月。

至於幼稚園暨幼兒中心兼收計劃，部份地區錄得較低的收生率，如中西區、南區、東區，同一時間有些地區錄得較高需要，如元朗區、沙田區、北區等。截至今年3月底，計劃尚有110個名額，但有525名兒童仍在輪候；在2025/26年度，213間中心有33間未達90%收生率目標，實際收生率介乎25%至88%不等，當中6間更連續4至5年不達標。

截至今年3月底，四類學前康復服務：

21間非政府機構營辦85隊服務隊，負責為876間幼稚園／幼稚園暨幼兒中心提供到校服務16間非政府機構負責營運52間特殊幼兒中心

17間非政府機構營辦62間早期教育及訓練中心，提供4,677個服務名額

46間非政府機構在213間幼稚園暨幼兒中心提供合共 1,974個兼收計劃服務名額，服務使用者人數為1,864名



有中心被揭沒聘請足夠兼收計劃老師

審計署也於今年7月及月8揀選3間非政府機構，並到訪其轄下各1間幼稚園暨幼兒中心，發現其中一間只聘請1名兼收計劃老師，負責為7至10名兒童提供兼收計劃服務，未符協議規定1:6的師生比例要求。該機構向審計署稱原有2名兼收計劃老師，1人離職，招聘需時，過渡期內已安排另1員工支援。

審計署遂審查該機構過往資料，發現該機構營運的另外4間幼稚園暨幼兒中心亦沒有聘請足夠數目的兼收計劃老師，職位出現空缺的時間介乎1至6個月不等。

審計署今（25日）發表最新第87號報告書，報告指目前的資助學前康復服務均存在地區供求失衡，也發現有機構違反協議，並指出社署於服務監督、日常巡查及服務協議續期上有多項不足。(資料圖片)

有特殊幼兒中心服務日數未達規定

此外，審計署今年7月及8月，到訪3間特殊幼兒中心，檢視其服務，期間發現3間特殊幼兒中心均把學校假期編排在平日，令服務日數較基本規定少30至33天，估計分別涉及約250萬元、240萬元、及130萬元的津貼，惟它們均於年度自評報告中聲稱達標。

審計署又指，其中1間中心的協議規定須於周一至周五上午9時至下午5時提供服務，但當有家長於學校假期或上課日下午4時至5時使用幼兒照顧服務，該中心向27名服務使用者額外收取合共3,936元暫託服務費。

審計署今年7月及8月，到訪3間特殊幼兒中心，檢視其服務，期間發現3間特殊幼兒中心均把學校假期編排在平日，令服務日數較基本規定少30至33天。（審計報告截圖）

社署監督機制待加強 巡查寫報告平均要74日

審計署在報告也指出，社署的監督機制須加強，例如社署在2025年9月向某到校服務的服務隊轉介22宗個案，該服務隊於在半年統計資料中匯報該月僅接獲11宗新個案，社署卻沒就相關差異採取任何跟進行動。

在巡查方面，報告則提到，社署轄下幼兒中心督導組巡查特殊幼兒中心時，未有按查核清單核對所有收費項目，且完成巡查報告耗時4至340天不等，平均達74天。在2025/26年度，更有28間在服務量標準方面表現欠佳的特殊幼兒中心，其中19間因與社署議定「加強措施」而無須在年度自我評估報告中匯報表現欠佳的情況或提交行動計劃。

學前復康服務及服務前支援主要統計數字與開支。（審計報告截圖）

服務協議續期依賴機構自評

審計署指，社署處理服務協議續期時，依賴機構的年度自我評估報告，建議檢視上述議定「加強措施」的做法，續期時也要把實際不符合基本服務規定及服務質素標準的情況，例如曾發出警告信，以及在服務量標準方面的實際表現納入考量。

審計署另提出多項建議，包括促社署檢視各區服務名額供求情況、按使用和輪候情況進行地區層面分析做好規劃、監察保非政府機構按《協議》的規定聘請足夠人手、達到訂明目標等。社署署長同意審計署建議。

新模式明年全面推行 應持續檢視供求情況

就社署將於明年9月推行學前康復服務的新校本支援模式，審計署指，社署雖然有就不同類別的學前康復服務作出推算，但卻沒有推算到校服務的供求情況，亦未計及在私營界別接受服務的兒童人數，促請社署持續檢視。

關於資助學前康復服務：

服務對象為6歲以下的殘疾或有可能成為殘疾的兒童，經社署認可合資格專業人士評估的兒童，方可申請。合資格兒童會按其殘疾程度分為三層，第一層為正輪候專業評估或經評估為有邊緣成長發展問題或有特殊需要的兒童；第二層為評估為輕度殘疾兒童；第三層則為經評估為中度至嚴重殘疾兒童。

社署設有康復服務中央轉介系統，以登記及配對學前康復服務的個案。資助學前康復服務主要由非政府機構營運的服務單位，按兒童的殘疾程度為其提供四個主要服務類別，包括到校學前康復服務、幼稚園暨幼兒中心兼收計劃、早期教育及訓練中心，以及特殊幼兒中心。截至今年3月底，服務容量約為3,100個服務名額。

