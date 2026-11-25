審計署今日（25日）發表的第八十七號報告書，其中一章涉及禁毒處打擊吸毒問題及管理禁毒基金的工作。報告指在2022至2025年期間，公眾對禁毒處主要禁毒口號「一齊企硬唔Take嘢！」認知率一直維持在高於90%的水平，而禁毒大使「 冬冬」和「希希」組成的「唔take嘢聯盟 」認知率則由38%增加至66%。

審計署同時抽查20個禁毒處2021至2025年一般撥款計劃下完成的項目，發現有獲撥款者屢遲交或欠交報告，有年度經審計帳目和核數師報告最長遲交1004日。



審計署今（25日）發表第八十七號報告書。（資料圖片）

逾9成人知「一齊企硬唔Take嘢！」 「唔 take嘢聯盟 」認知率升

禁毒處在2022年9月推出主要禁毒口號「一齊企硬唔Take嘢！」，及由禁毒大使「 冬冬」和「希希」組成的「唔 take嘢聯盟 」。審計署指，在2022至2025年期間，公眾對主要禁毒口號「一齊企硬唔Take嘢！」的認知率一直維持在高於90%的水平，而由禁毒大使「 冬冬」和「希希」組成的「唔 take嘢聯盟 」的認知率則由38%增加至66%，呈上升趨勢。

禁毒處在2022年9月推出由禁毒大使「 冬冬」和「希希」組成的「唔 take嘢聯盟 」。（禁毒處網站截圖）

禁毒處在2022年9月推出主要禁毒口號「一齊企硬唔Take嘢！」。（禁毒處網站截圖）

高風險組別對禁毒電話等服務認知率下降

審計署指，在2022至2025年期間，公眾對禁毒電話及即時通訊諮詢服務的整體認知率在61%至71%之間波動，當中高風險組別，即認識吸毒者或曾獲提供毒品者的認知率由2022年的74%下降至2025年的65%，並低於2025年的整體受訪者的71%認知率。

審計署認為，禁毒處需繼續致力維持公眾對禁毒宣傳服務和訊息，特別是禁毒電話、即時通訊諮詢服務和禁毒大使的認知，以確保這些服務和訊息能有效地推廣至所有市民，包括高風險組別。 禁毒專員尹曉欣回應指同意審計署的建議，表示處方會採取相應的跟進行動。

禁毒處項目獲撥款者屢遲交或欠交報告 有機構遲交1004日

截至2026年6月30日，禁毒處有115個在2021至2025年完成的一般撥款計劃及藥物倚賴者治療康復中心特別撥款計劃項目，審計署抽查了當中20個已完成項目，發現有獲撥款者遲交或欠交報告的情況，包括須提交的34份年度經審計帳目和核數師報告中，共有25份、七成三遲交或欠交，包括有16份遲交，延遲日數介乎28至606天，及有9份截至今年6月30日仍然欠交，已逾期212至1004天。 禁毒處在限期過後7至726天，向上述25份的當中12份的獲撥款者發出提示。

在按規定須提交的20份最終經審計帳目和核數師報告中，有15份、七成五遲交或欠交，包括7份遲交，延遲日數介乎18至121天，及8份截至2026年6月30日仍然欠交，已逾期30至395天。對於遲交或欠交最終經審計帳目和核數師報告，禁毒處在限期過後10至361天向上述15份當中9份的獲撥款者發出提示。 另外進度報告、詳盡報告及特別進度報告均出現遲交或欠交的情況。

截至2026年6月30日，禁毒處共有115個在2021至2025年一般撥款計劃下完成的項目，審計署抽查了20個已完成項目，發現有獲撥款者遲交或欠交報告的情況。（審計署報告截圖）

審計署建議跟進並敦促歸還撥款

審計署指，在欠缺最終經審計帳目和核數師報告的情況下，禁毒處無法確定這些項目的獲撥款者是否有尚未動用的撥款應予歸還。審計署表示，留意到雖然禁毒處已有跟進遲交或欠交報告的程序，但並未將之納入正式的內部指引，認為禁毒處需要發出內部指引，以訂明禁毒處人員須對遲交或欠交報告的一般撥款計劃項目獲撥款者，採取發出提示的規定及時限等跟進行動，及更密切地跟進一般撥款計劃項目獲撥款者欠交報告的情況，並敦促他們歸還尚未動用的撥款。

禁毒專員尹曉欣表示同意審計署的建議，指禁毒處將於2026年第四季在正式內部指引中規定禁毒處人員處理遲交或欠交報告的程序，並向獲撥款者發出最後提示，要求在指定限期前提交已逾期的報告， 並通知獲撥款者，在規定限期後，所有款項概不發還。尹曉欣又指，今年起審批一般撥款計劃申請時會考慮申請者過去提交報告的記錄。