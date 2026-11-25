審計署今日（25日）發表審計報告，審視學前康復服務的服務前支援及行政事宜。報告指出，社署的學習訓練津貼受惠人數過去3個年度呈下跌趨勢，整體平均使用率跌至38%，在136間認可服務機構中心當中有10間錄得0%使用率。審計署指，學前康復服務推行新校本支援模式推行後，學習訓練津貼的需求將進一步大減，促社署審慎檢視相關津貼的服務容量，並按情況作出調整。



審計署今日（25日）發表審計報告，審視學前康復服務的服務前支援及行政事宜。（資料圖片）

社署為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼，讓他們獲得自負盈虧服務，服務包括個別或小組訓練／治療服務，以及個別評估及／或家庭支援服務。截至今年3月，共有34間認可服務機構營運136間中心，提供3,092個服務名額。

相關津貼提供兩個水平的資助，截至今年9月，最高資助額如下：

普通津貼：為正在輪候到校服務、兼收計劃或早期教育及訓練中心服務名額的兒童而設，每人每月最高資助額為3,549元；

高額津貼：為正在輪候特殊幼兒中心服務名額的兒童而設，每人每月最高資助額為6,904元



報告指出，學習訓練津貼受惠人數由2021/22年度的4,058人，減至2025/26年度的2,662人，減幅為34%，並在過去3個年度呈下跌趨勢；服務名額的整體平均使用率也由2021/22年度的53%，跌至2025/26年度的38%。

社署今年8月曾回應審計署查詢指，有關跌幅或由各種因素所致，例如出生率下降、資助學前康復服務名額增加，以及輪候時間縮短等。

審計署今日（25日）發表審計報告，審視學前康復服務的服務前支援及行政事宜。（資料圖片）

各區服務名額使用情況有顯著差異

審計署另指，各區域、地區及認可服務機構中心的服務名額使用情況有顯著差異，截至今年6月，3,092個服務名額，有466個位於港島，1,099個位於九龍，1,527個位於新界，這三個區域的服務名額使用率分別為28%、27%和54%。

136間認可服務機構中心 20間使用率百分百 10間0%

在136間認可服務機構中心當中，20間(15%)錄得 100%使用率，另有10間(7%)錄得0%使用率。審計署審查認可服務機構中心提交的自我評估報告，發現在2024年10月至2025年9月期間，有4間(3%)中心並無錄得任何學習訓練津貼個案。

審計署指，留意到社署決定就學前康復服務推行新校本支援模式，引入新模式後，學習訓練津貼將不再適用於獲建議接受兼收計劃服務或到校服務的第二層兒童，相關津貼由今年10月起，分階段停止接受新申請。審計署指，新模式推行後，學習訓練津貼的需求將進一步大減，促社署審慎檢視相關津貼的服務容量，並按情況作出調整。

關於學前康復服務新校本支援模式

校本支援模式結合幼稚園暨幼兒中心兼收計劃（兼收計劃）及到校學前康復服務（到校服務）的優點，在幼稚園及幼稚園暨幼兒中心建立一個更有系統的協作平台，為兒童提供連貫及全面的服務。

在只提供到校服務的學校，到校服務團隊會透過協作平台與校方緊密協作，確保兒童獲得周全及適切的支援。

新模式下，合資格兒童無須通過中央輪候機制獲編配服務；家長無須在兼收計劃與到校服務之間作出選擇；協作平台會按個別兒童的需要，設計合適的服務組合；服務也會因應兒童在不同發展階段的需要，靈活調整。



校本支援模式分兩個階段試行：

首階段：已於2026年4月1日展開，共有12間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心參與。

第二階段：將於2026年9月1日展開，並新增100間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心參與，令總數增至112間。

