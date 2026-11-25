銅鑼灣報紙檔涉阻街遭食環署包圍 惹拆檔疑雲

網上流傳一段影片，銅鑼灣廣場一期對開行人路的報紙檔，遭多名食環署人員包圍執法，有雪糕筒圍封，有貨品被檢走。由於報紙檔兩年前曾捲入無牌經營的風波，網民形容「好似想拆咗個報紙檔」，替檔主擔心。

天水圍膠箱木板疑因煙頭起火 途人持滅火筒撲救

天水圍發生火警。今日（23日）下午1時39分，警方接獲報案指，天河路9號、近天主教培聖中學對開有膠箱及木板起火冒煙。消防到場於7分鐘內將火救熄，火警中幸無人受傷。經初步調查，相信因有未熄滅的煙頭點燃雜物肇禍。

網上流傳影片及圖片可見，起火位置附近有大量白色發泡膠箱及雜物，當時火勢猛烈，火光熊熊，有黑煙席捲半空。現場有人稱：「嘩！有冇人㗎？隔離有汽車喎，會唔會爆炸㗎？」另外有影片可見，有兩名途人在消防車趕到前，手持滅火筒幫忙撲救。

作家潘國靈罹胸腺瘤三年今逝世 上月留下最後作品

消息指，本港著名作家潘國靈今日（25日）離世。56歲的潘國靈自2023年起罹患胸腺瘤及自身免疫系統受損，其最後作品《時間的灰燼》於上月出版。他上月亦曾在社交平台交代身體狀況與創作感受，透露近年病況持續加重「連說話都艱難」，但仍然堅持「我實踐了對自己的承諾，創作至最後一刻。」

事發於今日凌晨5時許，一名男子被發現倒臥在北角長康街的行車線上，送院搶救後不治，不排除是因病厭世墮樓輕生。

深圳企業研發全球首架「無翼飛車」試飛成功

一架無機翼、無外露螺旋槳的「無翼飛行汽車」，近日在湖南試飛成功。這款「無翼飛車」由中飛創智製造（深圳）有限公司自主研發，其核心技術「多級向量涵道風扇」屬全球獨家。公司技術總監楊陽表示，「無翼飛車」既能在地面跑，也能在天上飛，最直觀的應用便是未來駕車遇上「塞車」時，可直接原地垂直起飛，但現階段主要將技術放在消防應急及災害救援上。

深水埗鐵騎士捱撞倒地 的士再撼車共5車撞釀2傷

深水埗發生車禍。Facebook群組「車cam L（香港群組）」事後流傳3段車Cam影片，從3個不同角度拍攝，影片有少許不順暢，昨晚（24日）10時20分，一輛電單車沿青山道往欽州街方向行駛，途經青山道58號對開時，沿左二線減慢車速切入左一線，尾隨一輛空載的士懷疑收掣不及，撞向電單車，車禍波及左一線前方一輛私家車，鐵騎士被撞到人仰車翻，倒在左一線和左二線之間，仍然保持清醒。

的士餘勢未了，切往左三線撞向一輛私家車，私家車被推前，再撞向最前方另一輛私家車車尾，釀成5車相撞，最前方捱撞私家車司機下車了解，的士司機則留在車內。

神舟二十四號成功發射 外籍航天員成功「太空會師」

今天（11月24日）上午9時，神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行，介紹此次任務有關情況。《香港01》全程直播。本次中國天宮將迎來首位外籍航天員，來自巴基斯坦的穆罕默德·齊尚·阿里。

航天員湯洪波執行過神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪「天宮」的航天員。航天員武毅來自於我國第三批航天員，將首次執行飛行任務。巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里將成為首位到訪「天宮」的外籍航天員。

中國載人航天工程辦公室稱，執行一年期在軌駐留試驗的是朱楊柱，意味黎家盈將與神二十四乘組中的巴基斯坦航天員一起返回地球。

宏福苑大火一周年 團體悼念稱被關心 鄧炳強稱合理

明日周四（11月26日）是宏福苑大火一周年，多個宗教團體近日有悼念儀式。鄧炳強今早（11月25日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》，談到有團體稱被「關心」時，形容是「合理」及風險為本做法，強調須小心有人利用特別日子作煽動行為。鄧炳強又指，當局會向活動組織者了解活動內容，例如參與人數和形式，如有需要部門亦會提供協助。

盧偉國偕妻唱「春風得意」為經民聯賀壽籌款

經民聯昨晚（24日）舉行周年晚宴，主席盧偉國與粵劇演員妻子余仲欣，繼上月婚宴後再度合體唱歌，今次揀選了《春風得意》，邊彈樂器邊唱，為經民聯籌得30萬元。受惠AI熱潮股價一度大漲的建滔集團主席張國榮亦現身，原來他是經民聯榮譽顧問。雖然近期有花邊新聞，但都無阻心情，經民聯「畀足面」在晚宴上為他慶祝生日。