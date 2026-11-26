本港近月接連發生多宗個人資料外泄及資訊保安事故，個人資料私隱專員鍾麗玲在電台節目表示關注情況，環球網絡攻擊加劇，日本、南韓和新加坡也有相同情況。她分析指，黑客利用AI技術攻擊，令攻擊時間變快，因不需要再做網上測試，減低複雜性和門檻。 她建議機構投放更多資源維護系統，如果市民懷疑資料外洩，她建議可申請信貸監察服務，檢查是否有其他人利用自己的身份借貸，另亦可申請信貸凍結，讓其他人無法用自己身份借錢。



港怡醫院。（資料圖片）

港怡醫院手機程式遭入侵 涉病人及緊急聯絡人資料

港怡醫院手機應用程式「港怡『智』健康」早前發生未獲授權的活動，導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取。個人資料私隱專員鍾麗玲在《千禧年代》表示，港怡醫院目前仍未確實受影響人數，涉及資料包括姓名、身份證號碼、護照號碼、部份健康及護理資料，也涉部份病人緊急聯絡人資料包括姓名、電郵地址和二人關係。公署至今收到25宗查詢或投訴。

虛擬保險公司OneDegree公布，指於本月16日偵測到系統出現可疑活動，經調查後確認系統曾遭受駭客惡意入侵，導致部分客戶資料被未經授權人士非法盜取。（OneDegree網頁截圖）

OneDegree被黑客攻擊 私隱署接逾500宗投訴或查詢

虛擬保險公司OneDegree上周一（16日）亦遭受駭客惡意入侵，導致部份客戶資料被未經授權人士非法盜取。鍾麗玲表示涉及11萬人，受影響資料包括姓名、身分證號碼和照片、出生日期、個人相片和財務資料。公署截至昨日（25日）收到114宗查詢和429宗投訴，暫未有具體損失，但很多投訴人不滿資料外洩事故，擔心身份證號碼和相片外洩，並向公署查詢如何保護自己。

此外，康文署周二（24日）接獲城市售票網的外判承辦商通報，發現售票網被黑客非法入侵。鍾麗玲確認昨接獲通報，網頁由外判承辦商開發和維護，受影響人士涉130萬人，涉及姓名、電話號碼和電郵地址，公署正在調查。

城市售票網頁面截圖。

日韓星同有多間機構遭入侵 料黑客用AI攻擊

被問近月多個機構資料外洩的原因，鍾麗玲表示關注情況，料環球網絡攻擊加劇。她指，上周出席環球私隱議會大會時，與亞太區私隱機構討論事情，發現日本、南韓和新加坡有相同情況，與會者均認為近期黑客活動加劇，黑客利用AI技術攻擊，令攻擊時間變快，因不需要再做網上測試，減低複雜性和門檻，因此事故變多。

個人資料私隱專員鍾麗玲。（資料圖片／廖雁雄攝）

建議機構投放資源維護系統

她指，亞太區監管機構同意加強合作和資訊交換，並留意到網絡攻擊有時在海外平台發生，但同樣影響香港用戶。被問如何加強防護，鍾麗玲認為機構要投放更多資源維護系統，如公司沒有資訊系統人才，也要外聘技術人才檢視系統。她提醒先做保安系統評估和滲透性測試，也要啟用多重認證，訂定存取權限。

鍾麗玲又指，很多時候涉及第三方供應商受攻擊，她提醒如果機構聘用第三方供應商，應檢視合約有否訂明供應商對於保安和資料外洩通報要求，並且不應掉以輕心，要做好監督，檢查保安措施是否到位和足夠。

如懷疑資料外洩 可申請信貸監察服務

公署留意到有騙徒利用外洩資料訛稱可退款，她說騙徒手法層出不窮，或利用市民資日料騙取更多資料，應提高警覺。如果市民懷疑資料外洩，她建議可申請信貸監察服務，檢查是否有其他人利用自己的身份借貸，另亦可申請信貸凍結，讓其他人無法用自己身份借錢。如收到不明來歷電話或電郵， 也聯絡官方渠道核實身份。