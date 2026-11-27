近日網絡安全及資料外泄事故頻生，康宏理財服務有限公司在網頁公布，發現一宗網絡安全事件，根據現階段評估，目前並無證據顯示透過康宏安排的保險保單或強積金帳戶受到影響，亦未發現任何未經授權的交易。作為審慎預防措施，已即時暫停後勤管理系統及「客戶專頁」服務。



私隱專員公署接近兩周前、即11月16日已接獲通報，仍在確定事故的受影響人數及個人資料類別，並已根據既定機制就事故展開循規審查。



康宏理財服務有限公司在網頁公布，發現一宗網絡安全事件，根據現階段評估，目前並無證據顯示透過康宏安排的保險保單或強積金帳戶受到影響，亦未發現任何未經授權的交易。（網頁截圖）

康宏理財：已即時暫停後勤管理系統及客戶專頁服務

康宏理財服務有限公司表示，作為審慎預防措施，已即時暫停後勤管理系統及「客戶專頁」服務，以配合調查及系統恢復工作，並就是次事件向監管及執法機構作出通報。

為保障個人資料安全起見，康宏建議客戶保持警覺，留意任何聲稱來自康宏的可疑電郵、來電、短訊或連結，並切勿向任何第三方透露保單資料、個人資料、登入帳號或密碼。康宏表示，將適時向客戶提供最新資訊及相關進展，並於各項服務恢復正常後盡快發出通知。

個人資料私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

受影響人數待確認 私隱署按機制展開循規審查

私隱專員公署回覆查詢時表示，於11月16日接獲相關機構的資料外洩事故通報。機構仍在確定事故的受影響人數及個人資料類別。公署已根據既定機制就事故展開循規審查，並提醒機構盡快通知受影響人士。