新皇崗口岸今年10月12日開通，隨即傳出有前線入境事務主任向管理層發信，指前線人手嚴重短缺，以致主管室懸空、無人接聽求助電話、接替休息等。香港入境事務助理員工會及香港入境事務處人員協會於本月27日與入境處處長郭俊峯會面，也談及新皇崗口岸「非一般做法進行人手調配」引致的前線人員輪值與調配問題。



兩工會表示，因應多個新管制站陸續啟用後帶來龐大工作量，已促請處方繼續向保安局及相關政策局爭取額外人手。



2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（資料圖片／歐陽德浩攝）

抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

兩工會關注管方以非一般做法進行人手調配

香港入境事務助理員工會及香港入境事務處人員協會近日發布聯合通告，指兩工會於本月27日與入境處處長郭俊峯會面，就今年10月啟用的新皇崗口岸，管方以非一般做法進行人手調配，涉及從各管制站借調及總部外借人員安排、以及各管制站前線人員輪值與調配機制的問題，向處長作詳細反映。

促處方爭取額外人手

兩會又說因應多個新管制站陸續啟用後帶來龐大工作量，已促請處方繼續向保安局及相關政策局爭取額外人手，以抒援前線工作壓力，並確保口岸通關服務維持高效順暢。

香港入境事務助理員工會及香港入境事務處人員協會近日發布聯合通告，指兩工會於本月27日與入境處處長會面。（香港入境事務處人員協會社交平台截圖）

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（資料圖片／歐陽德浩攝）

新皇崗口岸今年10月12日開通後，隨即傳出有前線入境事務主任向管理層發信，當中提到前線人手嚴重短缺，以致主管室懸空、無人接聽求助電話、接替休息等，又指近日工作群組傳來「排山倒海的求救訊息，彷彿在上演一齣荒島求生戲」。

保安局局長鄧炳強同月23日曾於電台節目稱，知悉前線承受巨大壓力，需要取消休假和超時工作，已增派人手應對，「我相信同事都係好樂於服務市民」。

政務司司長陳國基在同月28日亦曾回應前線入境主任的不滿，表示明白和了解前線人員的辛苦，但強調口岸繁忙的時候，所有人員都會盡量去前線協助櫃檯的工作，務求讓旅客盡快過關。