皇崗口岸開通逾一個月，公共運輸交匯處早前先後有直通巴士及的士懷疑因路面防滑不足，導致「跣胎」意外撞牆。路政署今日（17日）回覆《香港01》稱，根據紀錄至今共收到4宗有關皇崗新聯檢大樓公共運輸交匯處行車路路面防滑事宜的查詢或投訴，該署早前已安排在公共運輸交匯處內主要急轉彎路段加設路面防滑物料。

路政署稱，因應口岸開通後公共運輸交匯處的使用情況，於交匯處其他路段加設防滑措施工程已於周一（16日）起分階段展開，範圍將覆蓋交匯處內餘下所有路段，以加強相關路面的防滑效能及進一步提升道路安全。



新皇崗口岸巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，而的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑。（資料圖/夏家朗攝）

公共運輸交匯連環跣胎 曾被指路面不夠防滑

新皇崗口岸自上月12日開通至今逾一個月，口岸的公共運輸交匯處曾被反映路面不夠防滑，早前先後有直通巴士及的士「跣胎」意外撞牆。

有直通巴司機報稱疑因「跣胎」撞牆。（馬路的事討論區／工友）

網上流傳一輛的士亦疑「跣胎」意外撞甩車頭泵把，上載者指於11月14日發生。（hkbeartaxi9@threads）

路政署指，根據紀錄，該署共收到4宗有關皇崗新聯檢大樓公共運輸交匯處行車路路面防滑事宜的查詢或投訴。路政署早前已安排在公共運輸交匯處內主要急轉彎路段加設路面防滑物料。

路政署指，路面防滑度受天雨、路面狀況及場地整潔等因素影響，而相關部門十分重視道路安全，一直因應港方實際需要及使用情況進行適當優化及調整 ，運輸署已要求巴士公司加強車長訓練，並提醒車長在駕駛時注意安全。

因應口岸開通後公共運輸交匯處的使用情況，於交匯處其他路段加設防滑措施工程已於 11月16日起分階段展開，範圍將覆蓋交匯處內餘下所有路段，以加強相關路面的防滑效能及進一步提升道路安全。

新皇崗口岸巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，而的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑。（資料圖片/夏家朗攝）

新皇崗口岸巴士站上落客以及轉彎位置路面表面較粗糙，而的士站落客區和上客區、以及其他大部份路面表面較光滑。（資料圖片/夏家朗攝）

的士站位置疑未加鋪防滑物料。（資料圖片/夏家朗攝）

翻查資料，新皇崗口岸公共交匯處並非首次被指路面防滑性能欠佳。今年9月演練期間，《香港01》曾接獲兩間專營巴士公司的司機反映，稱口岸公共運輸交匯處的巴士線所用的物料疑似不夠防滑，演練期間多次發生巴士「推頭」或「甩尾」情況，路政署事後在部份混凝土路面鋪設防滑物料。